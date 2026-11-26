लोणी काळभोर: हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील पालखी मैदान परिसरात ओढ्यालगत लिंबाच्या झाडाखाली चिलीममध्ये गांजा भरून ओढणाऱ्या दोघांना लोणी काळभोर पोलिसांनी अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या मदतीने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई २४ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास करण्यात आली..माणिक बाबू थोरात (वय ५८, रा. समतानगर, कदमवाकवस्ती) आणि राहुल रमेश दोडके (वय ३७, रा. इंदिरानगर, पालखी स्थळाजवळ, कदमवाकवस्ती) अशी ताब्यात घेतलेल्या दोघांची नावे आहेत.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोणी काळभोर पोलिसांचे पथक कदमवाकवस्ती परिसरात गस्त घालत असताना अमली पदार्थ विरोधी गुन्हे शाखेचे पथकही त्यांच्यासोबत होते. सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास पालखी मैदानाच्या पूर्व बाजूला ओढ्यालगत असलेल्या लिंबाच्या झाडाखाली दोघांच्या संशयास्पद हालचाली पोलिसांच्या निदर्शनास आल्या. त्यांच्या जवळून धूर निघत असल्याचे दिसताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..पाहणी केली असता, दोघे काळ्या रंगाच्या चिलीममध्ये काहीतरी भरून ओढत असल्याचे आढळले. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, चिलीममध्ये गांजा भरून ओढत असल्याचे त्यांनी सांगितल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. पंचांसमक्ष झडती घेतली असता चिलीम, कापसाची बोळा आणि जळालेल्या माचिसच्या काड्या आढळून आल्या. संबंधित साहित्य पोलिसांनी जागीच नष्ट केले.या प्रकरणी दोघांविरुद्ध अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याअन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोणी काळभोर पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.