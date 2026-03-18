Pune Accident: भीषण अपघात! टायर फूटून क्रुझर ट्रकवर आदळली, तीन कामगारांचा मृत्यू, पुणे-सोलापूर महामार्गावर थरारक घटना..

इंदापूर : इंदापूर तालुक्यातील लोणी देवकर येथे पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात होऊन तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. क्रुझर जीपचा टायर अचानक फुटल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटून ती समोरून येणाऱ्या ट्रकवर आदळल्याने हा अपघात घडला. या अपघातातील मृत तिघेही लोणी देवकर एमआयडीसी परिसरातील एका खासगी कंपनीत कार्यरत कर्मचारी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. .याबाबत पोलिसांनी माहिती दिली की, क्रुझर वाहनामधून (क्र. एमएच १४-एलबी १६१३) लोणी देवकर एमआयडीसी परिसरातील एका खासगी कंपनीतील प्रमोद बाळासाहेब खवळे (वय २८, रा. मदनवाडी, ता. इंदापूर), शशांक कोटिया (वय ३२, रा. गौतमनगर, गिरड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश) व विजयसिंह राजपूत (वय ३५, रा. त्रिलोकनगर, मध्य प्रदेश) हे तीन कर्मचारी लोणी देवकर एमआयडीसीकडे निघाले होते. .त्या वेळी लोणी देवकर येथे पुणे-सोलापूर महामार्गावर त्यांच्या क्रुझर वाहनाचा टायर अचानक फुटल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले. यानंतर क्रुझरने रस्ता दुभाजक ओलांडत समोरून येणाऱ्या ट्रकला (क्र. एमएच १२ वायक्यू ६६०३) जोरदार धडक दिली. .या भीषण अपघातात क्रुझरमधील चालकासह तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी पोलिस दाखल होऊन त्यांनी अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या कडेला हटवून वाहतूक सुरळीत केली.