पुणे

होर्मुझ सामुद्रधुनीत दोन जहाजांवर हल्ला

होर्मुझ सामुद्रधुनीत दोन जहाजांवर हल्ला
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दुबई, ता. १४ (पीटीआय) : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या (यूएई) दोन तेलवाहू जहाजांवर शुक्रवारी ड्रोनद्वारे हल्ला झाला. हा हल्ला इराणनेच घडवून आणल्याचा दावा ‘यूएई’ने केला आहे. या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी, पर्शियाच्या आखातातून जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या जलमार्गावरील धोके पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. अबुधाबीच्या ‘ॲडनॉक’ या सरकारी तेल कंपनीच्या दोन जहाजांवर हा हल्ला झाला. या हल्ल्यात जहाजांचे किरकोळ नुकसान झाले. व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर आर्थिक दबावासाठी करणे, हे इराणच्या ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड’चे कृत्य असल्याचा आरोप ‘यूएई’ने केला आहे. हे कृत्य संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांचे उल्लंघन असून प्रादेशिक स्थैर्य आणि जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी थेट धोका आहे, असेही ‘यूएई’ने म्हटले आहे. या आरोपांवर इराणकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

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