Vinayak Raut : उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्तीय राऊतांकडून सुनेचा छळ?, ठाण्यात गुन्हा दाखल; नगरसेवक पतीवर गंभीर आरोप

Shiv Sena UBT Uddhav Thackeray : शिवसेना (ठाकरे गट)चे माजी खासदार विनायक राऊत, त्यांचे पुत्र तथा माजी नगरसेवक गितेश राऊत आणि अन्य दोघांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आला आहे. कौटुंबिक हिंसाचार तसेच महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ठाण्यातील कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आला. ही तक्रार विनायक राऊत यांच्या सून गिरीजा राऊत यांनी दिली असून, गेल्या आठ वर्षांपासून शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक छळ करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..गिरीजा राऊत यांनी ठाण्यातील कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात विनायक राऊत आणि त्यांचे पुत्र गितेश राऊत यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी घरगुती हिंसाचारासह जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. गिरीजा राऊत यांनी राऊत कुटुंबीयांकडून शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक छळ झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे..Vinayak Raut : एकनाथ शिंदे यांची संवेदना मेली होती का?.तक्रारीनुसार, गिरीजा राऊत या सध्या ठाण्यातील घोडबंदर रोड, मानपाडा परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपात राहत असून, गेल्या आठ वर्षांपासून छळ सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या प्रकरणात विनायक राऊत, गितेश राऊत यांच्यासह फिरोज बाबा आणि काजी बाबा यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणी पोलिसांनी एका बाबाला ताब्यात घेतले असून, प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. राऊत कुटुंबीयांच्या भूमिकेबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.