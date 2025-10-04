Uddhav Thackeray: आता मी पुन्हा येईन, पुन्हा येईन नाहीतर मी नेहमी येईन... देवेंद्र फडणविसांना टोला लगावत उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

उद्धव ठाकरे यांनी पुण्यात आज कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला आहे. यावेळी त्यांनी लाडकी बहीण योजनेवर वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की, तुमच्यासारख्या माता-भगिनी ज्यांचा कुणी वाली नाही आहे. आपल्याकडे तुम्ही जो उल्लेख केला की, सगळे गडगंज संपत्ती लुटून परदेशात पळून गेले. पण हे कुठे पळणार? शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तो कुठे पळणार? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. .उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आपण सर्वसामान्य प्रामाणिक आहोत. जेव्हा बँकेची नोटीस दारावर तेव्हा शेतकरी म्हणतो, अशी गावात बदनामी होण्यापेक्षा जीव दिलेला बरा. नको ते जीवन. हा शेतकरी देश नाही सोडत तर देह सोडतो. हा फरक आहे. यानंतर कधीतरी सरकारच्या मनात येतं आणि श्रीमंताचे करोडोंचे कर्ज माफ केले जाते. पण गोरगरिबांचे काय? तर दुसरीकडे तुमचे आशीर्वाद लाभल्यानंतर संकटाची चिंता का करायची? आज बऱ्याच दिवसांनंतर मी पुण्यात आलो आहे. पण आता मी पुन्हा येईन, पुन्हा येईन नाहीतर मी नेहमी येईन पुण्यात, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणविसांना टोला लगावला आहे..Uddhav Thackeray: शिवसेनेच्या सुरू असलेल्या खटल्यात न्याय कधी मिळणार? उद्धव ठाकरेंनी थेट 'ती' वेळच सांगितली! म्हणाले....वसंतराव तुम्ही जनता दरबार सुरू करा. नाहीतर शिवसेनेचे जन्म घेण्याचे कारण काय? सत्ता असो किंवा नसो शिवसेना न्याय हक्कासाठी लढणारी आहे. तुम्ही ठरवलं तर सत्ता परत येईल. पण सत्ता नाही आहे, तरी न्याय मिळवून दिला. यासाठी शिवसेना आहे. सत्ता नसणारे तुमच्या मदतीला धावून आले आहेत. सत्ता असणाऱ्यांनी लाडक्या बहिणीचे लाभ दिले. निवडणुकीच्या आधी तुमच्या खात्यात पैसे आले. यानंतर तुम्हाला फोन यायचा. तुमचं या बँकेत खातं आहे ना? तुमच्या खात्यात पैसे आले ना? मग लाडक्या बहिणींना वाटलं माझं नाव याला माहिती, तर मी मत नाही दिलं तर हा काय करेल? असं त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले की, दुसरी गोष्ट अशी महिलांना असा प्रश्न पडला हा मला मदत करतोय तर याला फसवायचे कसे? पण तुम्ही त्यांना नाही फसवलं. आता ते तुम्हाला फसवत आहेत. मग माझी मागणी आता अशी की, जसे तेव्हा २ ३ हफ्ते एकदम दिले. तसेच आताही ६ महिन्यांचे हफ्ते एकदम द्या. आता लाडक्या बहिणींना गरज आहे. पण आता निवडणुका असल्याने हे होऊ शकतं. काहीतरी नक्की जाहीर होणार. .Nilesh Ghaiwal: 'घ'च्या ऐवजी 'ग', घायवळने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी कसा घातला घोळ? सापडला मोठा पुरावा, १0 दिवसांपूर्वी उघडले बँक खाते.बिहार निवडणुका जाहीर झाल्या नाही तर बिहारमधील महिलांच्या खात्यात नरेंद्र मोदींनी १० हजार टाकले आहेत. महाराष्ट्रात हे होऊ शकतं. पण २१०० रुपये कधी देणारे आहे? पण या बहिणी आहेत, तुमच्या पगारी मतदार नाहीत. आज सत्तेच्या पेक्षा मोठे समाधान दिले आहे.शिवसेना वृत्ती आहे ८० टक्के समाजसेवा आणि २० टक्के राजकारण. हेच आम्ही करणार, असं आश्वासन उद्धव ठाकरेंनी दिले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.