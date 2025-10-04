पुणे

Uddhav Thackeray: आता मी पुन्हा येईन, पुन्हा येईन नाहीतर मी नेहमी येईन... देवेंद्र फडणविसांना टोला लगावत उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

Uddhav Thackeray News: प्रत्येक मतदारापर्यंत आपण पोहचलं पाहिजे. प्रत्येकाने १००० हजार मतदारापर्यंत पोहचले पाहिजे. प्रत्येक बूथ प्रमुखाच्या खिशात मतदारयादी असली पाहिजे. मुंबईत जी वोटचोरी झाली आहे हे पण आपण दाखवणार आहोत, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांनी पुण्यात आज कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला आहे. यावेळी त्यांनी लाडकी बहीण योजनेवर वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की, तुमच्यासारख्या माता-भगिनी ज्यांचा कुणी वाली नाही आहे. आपल्याकडे तुम्ही जो उल्लेख केला की, सगळे गडगंज संपत्ती लुटून परदेशात पळून गेले. पण हे कुठे पळणार? शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तो कुठे पळणार? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

