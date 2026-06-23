पुणे

ओमराजे यांच्या ''बंडखोरी''नंतर उद्धव ठाकरे धाराशिव दौऱ्यावर

ओमराजे यांच्या ''बंडखोरी''नंतर उद्धव ठाकरे धाराशिव दौऱ्यावर
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उद्धव ठाकरे रविवारी
धाराशिवच्या दौऱ्यावर
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ओमराजेंच्या बंडखोरीनंतर कार्यकर्त्यांशी संवाद
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सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव, ता. २३ : शिवसेनेचे (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे रविवारी (ता. २८) दुपारी चारला धाराशिव दौऱ्यावर येत आहेत. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या बंडखोरीनंतर ते काय भूमिका मांडणार, याकडे राजकीय गोटाचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेच्या (उबाठा) सहा खासदारांनी सोमवारी (ता. २२) शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यात धाराशिवचे खासदार राजेनिंबाळकर यांचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे येथे येत आहेत. ते राजेनिंबाळकरांवर काय बोलणार, याकडे लक्ष असेल. ठाकरेंच्या दौऱ्याची आणि शहरातील कार्यक्रमांची जबाबदारी आमदार अंबादास दानवे, आमदार कैलास पाटील आणि संपर्क प्रमुख सुनील काटमोरे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. धाराशिव शहरातील सिद्धाई मंगल कार्यालयात रविवारी (ता. २८) दुपारी चारला संवाद दौऱ्यात ठाकरे हे जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी,कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत पक्षाची विस्कळित झालेली घडी पुन्हा बसवण्यासाठी, जिल्ह्यातील संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यासाठी ते कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करतील.

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