Uddhav Thackeray: शिवसेनेच्या सुरू असलेल्या खटल्यात न्याय कधी मिळणार? उद्धव ठाकरेंनी थेट 'ती' वेळच सांगितली! म्हणाले...

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्दव ठाकरे हे आज पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्याशी संवाद साधला आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी भाजप आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. सौगात ए मोदीवरून त्यांनी भाजपवर टीकास्त्र डागले आहे. सौगात ए नेहरु तुम्ही कधी ऐकले आहे का? भाजपने केलं तर प्रेम आणि आम्ही केलं तर लव्ह जिहाद कसं? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. .उद्धव ठाकरे म्हणाले की, भाजपला सोडलं म्हणजे हिंदूत्व सोडलं का? अन्यायाला लाथ मार हे मला माझ्या आजोबांनी शिकवलं आहे. माझे आजोबा आणि वडिलांनी ठाकरे ब्रँड नावारुपाला आणला आहे. या ठाकरे ब्रँडचा जन्म पुण्यात झाला आहे. भाषण सुरू झाल्यावर दरवाजे बंद करणारे आम्ही नाही. गद्दार आणि नमकहरामांना मी उत्तर देत नाही. आम्ही एकत्र आल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत, असं ते म्हणाले आहेत. .Anil Parab : रामदास कदमांच्या बायकोनं जाळून घेतलं? परबांनी थेट घरातल्याच मुद्द्याला हात घातला, ३० वर्षांपूर्वीचा इतिहास उगाळला.ते म्हणाले की, मला आज वसंतरावांचे कौतुक करायचं आहे. कारण शिवसेनेत येण्यापूर्वी मी त्यांना टीव्हीवर पाहायचो. तेव्हा ते हातात दांडूका घेऊन कुठेतरी फिरत असल्याचे दिसायचे. मला कळायचे नाही हा माणूस नेमका काय करतोय? आता कळलं त्या दांडूक्याचा काय उपयोग करताय तुम्ही. ही मी लोकशाहीची शोकांतिका नाही म्हणत पण दुर्दैवी अवस्था आहे. कोर्टात जाऊन न्याय मिळत नाही. तर हातात दांडूका मिळाल्यावर न्याय मिळतो, हे तुम्ही आज सिद्ध करून दाखवले आहे. पण याला कारण कोण आहे? .Chandrakant Patil : संध्याकाळपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा होणार, चंद्रकांत पाटलांनी आयोगाच्या आदीच केली घोषणा.मी इथे येण्याआधी माझा पत्रकार संघात वार्तालाप झाला. तिथे मला प्रश्न विचारला की, शिवसेनेची केस सुरू आहे. तर तुम्हाला काय वाटते? यावर म्हटलं, २०४५ किंवा २०२५ पर्यंत न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. शेवटी दार ठोकून न्याय मिळणार नसेल तर करायचे काय?, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.