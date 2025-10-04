पुणे

Uddhav Thackeray: शिवसेनेच्या सुरू असलेल्या खटल्यात न्याय कधी मिळणार? उद्धव ठाकरेंनी थेट 'ती' वेळच सांगितली! म्हणाले...

Uddhav Thackeray In Pune: उद्धव ठाकरेंनी आज पुण्यात कार्यकर्ता मेळावा घेतला. या मेळाव्यात त्यांनी भाषण केले आहे. यात त्यांनी भाजपवर निशाणा साधत शिवसेनेच्या सुनावणीवर मोठे वक्तव्य केले आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्दव ठाकरे हे आज पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्याशी संवाद साधला आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी भाजप आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. सौगात ए मोदीवरून त्यांनी भाजपवर टीकास्त्र डागले आहे. सौगात ए नेहरु तुम्ही कधी ऐकले आहे का? भाजपने केलं तर प्रेम आणि आम्ही केलं तर लव्ह जिहाद कसं? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.

