Minister Nitin Gadkari: पाणी व्यवस्थापनाने शेतकरी ऊर्जादाता: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी; नाम फाउंडेशन दशकपूर्तीनिमित्त कार्यक्रम

पुणे : ''देशात पाण्याची कमी नाही, मात्र कमी आहे ती नियोजनाची. हेच शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, शास्त्रोक्त जलसंधारणाची कामे आणि स्किलचा वापर केल्यास शेतकरी केवळ अन्नदाता न राहता ऊर्जादाता, हायड्रोजनदाता बनेल,'' असा विश्वास केंद्रीय रस्ते बांधणी आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी व्यक्त केला. भाषणे देणारे या देशात खूप आहेत, परंतु स्वतः केले आणि नंतर लोकांना सांगितले अशांची संख्या कमी आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब 'स्मार्ट' की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.नाम फाउंडेशनच्या दशकपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मंत्री गडकरी बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, जलसंधारण विभागाचे सचिव नितीन खाडे, ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर, नाम फाउंडेशनचे अध्यक्ष नाना पाटेकर, विश्वस्त मकरंद अनासपुरे, आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते..गडकरी म्हणाले, ''राज्यात पाणी मुबलक आहे. मात्र जलसंधारण आणि सिंचन सुविधांअभावी शेतीच्या पाण्याच्या समस्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. पाण्याचे योग्य नियोजन केले आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढले. त्यादृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. प्रश्न कठीण आहे, तो लगेच सुटण्यासारखाही नाही. त्यासाठी सातत्याने काम करत राहते लागणार आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी आयुष्यभर प्रयत्नशील राहण्याचे मी ठरविले आहे,'' असेही त्यांनी सांगितले..Sharad Pawar: जरांगेंशी आमचा कसलाही संबंध नाही: शरद पवार यांची स्पष्टोक्ती; आरक्षणप्रश्नी एकत्रित विचार करण्याचे आवाहन.'स्वामिनाथन' पूर्ण लागू करावा ः नाना पाटेकरस्वामिनाथन आयोगाची सध्या अंशतः अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र हा आयोग पूर्णपणे लागू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना नाना पाटेकर म्हणाले, ''या आयोगामुळे शेतीच्या समस्या सुटण्यास आणि शेतकरी आत्महत्या कमी होण्यास मदत होईल.''