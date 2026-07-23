पुणे

Pune Jalvyavastha: ऐतिहासिक जलसमृद्धीत शहरीकरणाचा ‘गाळ’; पुण्याच्या नैसर्गिक जलस्रोतांचा उलगडला रंजक इतिहास

History of Pune's natural water sources: पेशवेकालीन दूरदृष्टी, सह्याद्रीची देणगी आणि विहिरी-हौदांच्या जाळ्यामुळे पुणे कधीकाळी देशातील सर्वाधिक शुद्ध, नियोजनबद्ध जलव्यवस्थेचे शहर; आज अतिक्रमण, शहरीकरण व प्रशासनाच्या निष्क्रियतेने हा वारसा धोक्यात
Pune's Natural Water Sources Fade Amid Rapid Urbanisation

Pune's Natural Water Sources Fade Amid Rapid Urbanisation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-मीनाक्षी गुरव

पुणे: एकेकाळी जलसमृद्धीचा वारसा लाभलेल्या पुण्याची नैसर्गिक जलव्यवस्था आज वाढत्या शहरीकरणाच्या रेट्यात अस्तित्वासाठी झगडताना दिसत आहे. शहरातील ओढे, नाले, विहिरी आणि पारंपरिक जलस्रोत हळूहळू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

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