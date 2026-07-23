Pune Jalvyavastha: ऐतिहासिक जलसमृद्धीत शहरीकरणाचा ‘गाळ’; पुण्याच्या नैसर्गिक जलस्रोतांचा उलगडला रंजक इतिहास

-मीनाक्षी गुरव पुणे: एकेकाळी जलसमृद्धीचा वारसा लाभलेल्या पुण्याची नैसर्गिक जलव्यवस्था आज वाढत्या शहरीकरणाच्या रेट्यात अस्तित्वासाठी झगडताना दिसत आहे. शहरातील ओढे, नाले, विहिरी आणि पारंपरिक जलस्रोत हळूहळू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.इतिहास आणि भूगोलाच्या दृष्टीने पुणे हे भारतातील सर्वाधिक समृद्ध आणि नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा असलेल्या शहरांपैकी एक होते. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांतून उगम पावणाऱ्या नद्या, पेशवेकालीन दूरदृष्टीने उभारलेली जलव्यवस्थापनाची प्रणाली आणि शहरभर विखुरलेल्या विहिरींचे विस्तीर्ण जाळे यांमुळे पुणेकरांना वर्षभर मुबलक आणि उच्च प्रतीचे नैसर्गिक पाणी उपलब्ध होत असे..ज्येष्ठ इतिहासतज्ज्ञ पांडुरंग बलकवडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले की, पुण्याची जलसमृद्धी ही केवळ निसर्गाची देणगी नव्हती, तर तिचे संवर्धन आणि नियोजन करण्याची ऐतिहासिक दूरदृष्टीही तितकीच महत्त्वाची होती. मात्र, गेल्या काही दशकांतील अनियंत्रित शहरीकरण, नैसर्गिक जलमार्गांवरील अतिक्रमणे आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हा अमूल्य वारसा झपाट्याने नष्ट होत आहे. केवळ सुशोभिकरण, सौंदर्यीकरण याव्यतिरिक्त शहरातील तलावांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच प्रशासनात विकसित होत नसल्याचे वास्तव ‘सकाळ’ने सोमवारी (ता. २०) ‘पुण्याची जलसमृद्धी होतेय नामशेष’ या शीर्षकाखाली विशेष पानाद्वारे मांडले. त्यावर बलकवडे यांनी पेशवेकालीन जलव्यवस्थापनाचा समृद्ध इतिहास उलगडला..बलकवडे म्हणाले, ‘‘थोरले बाजीराव पेशवे यांनी १७३० मध्ये आपले बंधू चिमाजी आप्पा आणि कुटुंबासह पुण्यात वास्तव्याचा निर्णय घेतला आणि शनिवारवाड्याची उभारणी केली. छत्रपती शाहू महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे हे मराठी राज्याचे मुख्य केंद्र बनले. नानासाहेब पेशव्यांच्या काळात शहराची लोकसंख्या लाखाच्या पुढे गेली. विविध सरदार मंडळींचे वाडे पुण्यात उभे राहिले आणि लोकसंख्येला पाणी पुरवण्यासाठी स्थानिक विहिरी, आड आणि नद्या व्यतिरिक्त मोठ्या योजनेची गरज भासू लागली.’’.पेशवेकालीन जलव्यवस्थापन‘‘लोकसंख्येची गरज ओळखून नानासाहेब पेशव्यांनी १७४५ च्या सुमारास कात्रजचा तलाव बांधण्यास सुरुवात केली. कात्रजच्या दोन मोठ्या तलावांतून थेट शहरापर्यंत भुयारी दगडी मार्ग आणि मोठ्या दगडी पाइपांमधून पाणी आणले गेले. तिथून पुढे नळांद्वारे शहरातील विविध हौदांमध्ये पाणी उपलब्ध करून दिले गेले. पुढील काळात पेठांचा विस्तार झाल्यावर नाना फडणवीस यांनी नऱ्हे येथील विहिरीवरून दगडी नळाने पुण्यात पाणी आणले, तर रास्ते यांनी कोंढव्यातील तलावातून रास्ता पेठेसाठी पाणी आणले. शहरातील बदामी हौद, काळा हौद अशा अनेक हौदांमुळे पुणेकरांना मुबलक पाणी मिळाले,’’ असे बलकवडे यांनी सांगितले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.नैसर्गिक ‘त्रिभुज’ प्रदेशपुण्याच्या जलसमृद्धीमागे सह्याद्री पर्वताचा मोठा वाटा आहे. सह्याद्रीच्या कात्रज, सिंहगड, कोंढवा ते दिवे घाटापर्यंत गेलेल्या डोंगररांगा, शहरात वाहणारी मुठा नदी, तिला मिळणारे ओढे यामुळे हा ‘त्रिभुज प्रदेश’ बनला. सह्याद्रीच्या बेसॉल्ट खडकातून वाहत येणारे नैसर्गिकरीत्या शुद्ध असलेले पाणी पुण्यात उपलब्ध होते. त्यामुळे भारतात सर्वात शुद्ध आणि अतिशय उच्च दर्जाचे पाणी असणारे शहर म्हणून पुण्याची ओळख होती. एकंदरीत, निसर्गाची अद्भुत देणगी आणि पेशव्यांच्या दूरदृष्टीच्या जलव्यवस्थापनामुळे पुण्याची जलसमृद्धी अत्यंत वैभवशाली असून, ती तशाच पद्धतीने जपली जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे,’’ असेही बलकवडे यांनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.