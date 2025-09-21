पुणे

Pune Crime: 'उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई'; ४१ वाहने जप्त, १० सायलेंसर नष्ट

Uruli Kanchan Police Take Strict Action: नंबर प्लेट नसलेल्या मोटरसायकली, वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) व इतर आवश्यक कागदपत्रे नसलेल्या वाहनचालकांवर तसेच सायलेंसरमध्ये अत्याधिक आवाज करणाऱ्या 'बुलेट' मोटरसायकलीवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आलेली आहे.
Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुवर्णा कांचन

उरुळी कांचन : उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत तब्बल ४१ वाहने जप्त करण्यात आली. बंधित वाहन चालकांकडून आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

