Uruli Kanchan Gram Sabha: 'उरुळी कांचनची ग्रामसभा ठरली वादळीसभा'; विविध विषयांवर वादावादी, भर उन्हात ग्रामस्थांचे हाल, तीव्र संतापाची लाट

-सुवर्णा कांचनउरुळी कांचन : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची सुरुवात बुधवारी (ता. १७) सर्वत्र झाली. या अनुषंगाने उरुळी कांचन (ता. हवेली) ग्रामपंचायतमध्ये या अभियानाचा शुभारंभ ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आला. यावेळी ग्रामसभेचे आयोजन देखील करण्यात आले होते. मागील ग्रामसभेचे कामकाज, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान - ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करणे, अभियान राबविणे, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती निवड, संत गाडगेबाबा अभियान समिती निवड, ऐनवेळी येणारे विषय हे ग्रामसभेचे विषय होते. मात्र, सदर ग्रामसभा वादावादीमुळे गाजली असून भर उन्हात ग्रामस्थांचे हाल झाले. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण हाेते..या ग्रामसभेला प्रथमच हजारोहून अधिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. महात्मा गांधी तंटामुक्त अध्यक्ष पदासाठी ही गर्दी असल्याचे ग्रामस्थांमध्ये सभा सुरु होण्याआधीच चर्चा रंगली होती. अचानक एवढे ग्रामस्थ सभेला आल्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासन देखील गोंधळले. ग्रामपंचायत सभागृह अपुरे पडले. परिणामी, ग्रामस्थांची ग्रामपंचायत समोरील मोकळ्या जागेत बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली. ग्रामसभा ही साडे बारा वाजण्याच्या सुमारास सुरु झाली. .ग्रामसभेत बोलताना प्रथम ग्रामविकास अधिकारी प्रकाश गळवे यांनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान - ग्रामस्तरीय समितीत विविध क्षेत्रातील व्यक्तींची निवड ग्रामस्थांच्या एकमताने केली. त्यानंतर एक तासाहून अधिक वेळ गेल्यानंतर देखील ग्रामविकास अधिकारी हे मूळ विषयाला हात घालत नसल्याने ग्रामस्थांच्या वतीने युवराज कांचन, अलंकार कांचन, संतोष बागडे यांनी अक्षेप घेत लोक हे उन्हात बसलेले आहेत. त्यांना पाण्याची सोय नाही तेव्हा लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास सांगितले..ग्रामसभेत गाडगेबाबा अभियान अध्यक्ष पदी शैलेश बाबर, शैलेश गायकवाड यांची निवड करण्यात आली. दरम्यान, तंटामुक्ती अध्यक्ष पदासाठी ४ अर्ज आले होते. त्यातील २ अर्ज बाद झाले. महादेव कांचन आणि योगेश कांचन यापैकी महादेव कांचन यांना तंटामुक्ती अध्यक्ष पदासाठी निवड झाली. तर उपाध्यक्षपदी मुन्नाभाई शेख यांची निवड झाली. ही निवड तब्बल ३ तासानंतर झाली. यानंतरही आक्षेप घेणाऱ्या उमेदवारांचा गदारोळ सुरूच होता. साडे बारा ते साडे तीन पर्यंत चालली ही ग्रामसभा चांगलीच वादळी ठरली. मात्र, यात ग्रामस्थांचे आतोनात हाल झाले..अभियान यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामस्थाने आपली भूमिका प्रभावीपणे बजावत ग्रामविकासाच्या कामात सहभागी करुन व्हावे. ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन गावाच्या प्रगतीसाठी संकल्पबद्ध होऊन हे अभियान यशस्वी करावे. हे अभियान आपला सर्वांचा सामुहिक संकल्प आहे. ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागामुळे या अभियानात आपले गाव नक्कीच आदर्श ठरेल.- प्रकाश गळवे, ग्रामविकास अधिकारी, उरुळी कांचन (ता. हवेली).