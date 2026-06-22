पुणे

कोट्‍स

कोट्‍स
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अमेरिकेच्या सरहद्दीलगत शेकडो दहशतवाद्यांची जमवाजमव झाली असेल आणि ते ड्रोन, क्षेपणास्त्रांचा मारा त्या भूमीवर करीत असतील तर अमेरिका सीमापार घुसून दहशतवाद्यांचा नायनाट करेल ना? इस्राईल नेमके तेच करीत आहेत.
बेंजामिन नेत्यानाहू

इस्राईलचे पंतप्रधान
कोणाविषयीही द्वेषभावना बाळगणे हे राष्ट्रबांधणीच्या मूळ उद्दिष्टाच्याच विरोधात आहे. समाजात कोणत्याही प्रकारचे भेदाभेद असतील तर राष्ट्र महान बनू शकत नाही.
राजनाथ सिंह, संरक्षणमंत्री


सध्याच्या स्थित्यंतरात्मक बदलांच्या काळात दुर्मीळ साधनसंपत्ती आणि तंत्रज्ञान यात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी भारताने प्रयत्नांची गती वाढवायला हवी. ऊर्जा आणि एआय क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता हा राष्ट्रीय मोहिमेचा विषय बनायला हवा.
मुकेश अंबानी, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक- रिलायन्स इंडस्ट्रीज

इटलीच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना आम्ही सर्वोच्च महत्त्व देतो. माझी लोकप्रियता अमेरिकी अध्यक्षांशी संबंध कसे आहेत, यावर अवलंबून नाही.
जॉर्जिया मेलोनी, इटलीच्या अध्यक्ष

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US counter-terrorism strategies
Israel defense tactics
cross-border military action
geopolitical implications of terrorism
Benjamin Netanyahu comments
India's self-reliance in defense
Mukesh Ambani on AI
Rajnath Singh on national security
Italy's political strategy
global energy independence
terrorism and societal harmony
Israel's border security measures
international relations in defense
American military interventions
advancements in defense technology
अमेरिका दहशतवाद विरोधी रणनीती
इस्त्रायल संरक्षण तंत्र
सीमापार लष्करी कारवाई
दहशतवादाचे भूगोलिय परिणाम
बेंजामिन नेत्यानाहू टिप्पण्या
भारताची संरक्षण आत्मनिर्भरता
मुकेश अंबानी एआय वर
राजनाथ सिंह की राष्ट्रीय सुरक्षा
इटलीची राजकीय रणनीती
जागतिक ऊर्जा स्वतंत्रता
दहशतवाद आणि सामाजिक एकता
इस्त्रायलची सीमा सुरक्षा उपाय
आंतरराष्ट्रीय संबंध संरक्षण क्षेत्रात
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