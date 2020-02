कोनशिला वाहून नेण्यासाठी रुग्णवाहिकेचा वापर

गुनाट - विविध विकासकामांच्या कोनशिला वाहून नेण्यासाठी कारेगाव (ता. शिरूर) ग्रामपंचायतीने चक्क रुग्णवाहिकेचा वापर केल्याचा अजब प्रकार समोर आला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्या व पंचवीस हजारांच्या आसपास असणाऱ्या लोकसंख्येमुळे करोडो रुपये महसूल जमा होणाऱ्या या ग्रामपंचायतीने रुग्णवाहिकेचा वापर केल्याने ग्रामस्थांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. तालुक्‍यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा पंचवार्षिक कार्यकाल साधारण जून, जुलै महिन्यांत संपत आहे. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींना आगामी निवडणुकीचे व निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या विविध फंडांचे डोहाळे आतापासूनच लागले आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर कारेगाव (ता. शिरूर) ग्रामपंचायतीनेही एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आपल्या आजवरच्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांची माहिती गावातील जनतेपर्यंत पोहचवावी, यासाठी गावातील प्रत्येक वार्डात विविध विकासकामांच्या कोनशिला बसविण्याचा निर्णय घेतला. कोनशिला बसविण्यासाठी सिमेंटच्या छोटेखानी भिंतीही गावात जागोजागी उभ्या केल्या. या ग्रामपंचायत तालुक्‍यातील सधन ग्रामपंचायतींपैकी एक आहे. अनेक वाहनांचा ताफा ग्रामपंचायतीकडे असताना विकासकामांची कोनशिला नेण्यासाठी मात्र, त्यांना ग्रामपंचायतीच्या मालकीचीच असलेल्या रुग्णवाहिकेचा वापर करण्याची दुर्दैवी वेळ आली. या अजब प्रकाराविषयी ग्रामसेवक भाकरे यांनाही काहीच कल्पना नव्हती, कामानिमित्त ते बाहेरगावी होते. सरपंच किसन नवले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनीही फोन घेण्याचे टाळले. त्यामुळे गावातील काही तरुणांच्या सतर्कतेमुळे उजेडात आलेला हा प्रकार ग्रामस्थांच्या चर्चेचा विषय बनला.

