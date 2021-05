फक्त दुसऱ्या डोससाठी पुण्यात आज लसीकरण

पुणे : राज्य सरकारकडून महापालिकेला(PMC) २० हजार कोव्हिशील्ड (Covishield) आणि १० हजार कोव्हॅक्सिन लसीचे डोस उपलब्ध झाले आहेत. १८ ते ४४ वयोगटाचा पहिला डोस आणि ४५ च्या पुढील गटासाठी फक्त दुसऱ्या डोससाठी(Secoand Dose of vaccine) पात्र आहेत, अशांनाच बुधवारी (ता. ५) ही लस दिली जाणार आहे. २० मार्चपूर्वी कोव्हिशील्ड(Covishield) व ५ एप्रिलपूर्वी कोव्हॅक्सिन (Covaxin) लस घेतलेलेच दुसऱ्या डोससाठी पात्र आहेत. (Vaccination for second dose only in Pune today Five centers for 18 to 44 year old people)

चार दिवसांचा खंड पडल्यानंतर ३० हजार डोस पुणे शहराच्या वाट्याला आलेले आहेत. तसेच पालिकेकडे यापूर्वीचे दोन्ही लसींचे काही डोस उपलब्ध आहेत. त्याचा उपयोग केला जाणार आहे. ४५ ते ५९ आणि ६० वर्षापुढील ज्येष्ठ नागरिक यांचे लसीकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मात्र, सध्या लसींचा तुटवडा असल्याने व दुसरा डोस देखील वेळेत घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महापालिकेने तूर्त दुसऱ्या डोसला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी (ता. ५) केवळ दुसऱ्या डोससाठी पात्र असलेल्यांचेच लसीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी ९७ केंद्रांवर कोव्हिशील्ड तर १८ ठिकाणी कोव्हॅक्सीनचे डोस उपलब्ध असणार आहेत. ४५ ते पुढील वयोगटातील नागरिकांना पहिला डोस दिला जाणार नाही.

मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालय व येरवड्यातील राजीव गांधी रुग्णालय येथे १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटासाठी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. मंगळवारी या दोन्ही ठिकाणी कोव्हशील्ड लसीचे ६६८ जणांना पहिला डोस देण्यात आला. या गटासाठी आणखी तीन केंद्र वाढविण्यात आले आहेत. कोथरूड येथील सुतार दवाखाना, हडपसर येथील मगर दवाखाना व सिंहगड रस्त्यावरील लायगुडे दवाखाना येथेही या गटासाठी कोव्हॅक्सीन लस दिली जाणार आहे. या पाचही केंद्रांवर केवळ ऑनलाइन नोंदणी केलेल्यांनाच लस दिली जाणार आहे. नोंदणी न करता थेट केंद्रांवर आलेल्यांना लस दिली जाणार नाही. त्यामुळे विनाकारण गर्दी करून गोंधळ घालू नये असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

