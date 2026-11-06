पुणे

वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणी तिघांना जामीन, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Vaishnavi Hagavane Death वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन आरोपींची जामीनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र जामीन म्हणजे निर्दोष मुक्तता नव्हे असंही न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात बजावलं आहे.
Vaishnavi Hagavane Death

Vaishnavi Hagavane Death

Esakal

सूरज यादव
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सागर आव्हाड, पुणे : वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुशील हगवणे, लता हगवणे आणि नीलेश चव्हाण या तिघांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी तिन्ही आरोपींची स्वतंत्र भूमिका, उपलब्ध पुरावे आणि तपासाची स्थिती विचारात घेऊन हा निर्णय दिला. मात्र, जामीन मंजूर झाला म्हणजे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली, असा त्याचा अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

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