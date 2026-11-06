वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणी तिघांना जामीन, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सागर आव्हाड, पुणे : वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुशील हगवणे, लता हगवणे आणि नीलेश चव्हाण या तिघांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी तिन्ही आरोपींची स्वतंत्र भूमिका, उपलब्ध पुरावे आणि तपासाची स्थिती विचारात घेऊन हा निर्णय दिला. मात्र, जामीन मंजूर झाला म्हणजे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली, असा त्याचा अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..वैष्णवी मृत्यू प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या एक किंवा दोन जामीनदारांवर सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जामीनदारांची पूर्तता करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली असून तोपर्यंत तात्पुरत्या रोख जामिनावर सुटका करण्याची मुभा दिली आहे. आरोपी सुशील हगवणे यांच्यावतीने एडवोकेट आनंद व्ही आरू यांनी काम पाहिलं..Raj Thackeray: रडीचा डाव बंद करा! गोकुळवरून राज ठाकरेंचा भाजपवर घणाघात, सहन करायला शिका म्हणत टोचले कान.सरकारी पक्षाचा जामिनाला विरोधवैष्णवीचा हुंड्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक छळ झाल्याचा आरोप अभियोजन पक्षाने केला होता. विवाहावेळी ५१ तोळे सोने, फॉर्च्युनर गाडी आणि चांदीची भांडी दिल्यानंतरही मागण्या सुरू राहिल्याचे सरकारी पक्षाने न्यायालयात सांगितले. जमीन खरेदीसाठी दोन कोटी रुपयांची मागणी, मारहाणीच्या घटना आणि वैष्णवीच्या शरीरावरील जखमांचा उल्लेख करत सरकारी पक्षाने जामिनाला विरोध केला. जामीन मिळाल्यास साक्षीदारांवर दबाव आणला जाऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली..न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?न्यायालयाने तिन्ही अर्जदारांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे विशिष्ट कृत्य प्रथमदर्शनी पुरेशा सामग्रीतून स्पष्ट होत नसल्याचे नमूद केले. लता हगवणे यांचे वय, झालेला कारावास आणि पूर्ण झालेला तपास विचारात घेण्यात आला. सुशील हगवणे यांच्याबाबत आर्थिक व्यवहार आणि कथित छळातील स्वतंत्र भूमिका तपासण्यात आली. तर नीलेश चव्हाण यांच्यावरील मुलाचा ताबा न देणे आणि मोबाईलमधील सिमकार्ड नष्ट केल्याच्या आरोपांचाही विचार करण्यात आला..जामिनासाठी कडक अटीतिघांनी साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नये, पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्राबाहेर जाऊ नये, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. पुढील सहा महिने दर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी बावधन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागणार आहे. अटींचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होऊ शकतो. जामीन आदेशाला तीन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची तक्रारदार पक्षाची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. हा निर्णय केवळ जामिनापुरता असून मुख्य खटल्यातील आरोपांवर अंतिम निष्कर्ष नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.