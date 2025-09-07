मुलाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी नातवाला संपवलं, आजोबा बंडू आंदेकरसह ११ जणांवर गुन्हा दाखल

पुण्यात ऐन गणेशोत्सवात टोळीयुद्धाचा भडका उडाला. राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आयुष कोमकरची हत्या करण्यात आलीय. आयुष कोमकर हा वनराज आंदेकर यांचा भाचाच होता. या प्रकरणी आता वनराज आंदेकरचे वडील बंडू आंदेकर याच्यासह इथरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मुलाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी बंडू आंदेकरने स्वत:च्या नातवालाच संपवलं. टोळीयुद्धाची धग थेट कुटुंबातच पोहोचल्याचं यातून दिसून येतंय..गोविंद उर्फ आयुष कोमकर याच्या हत्या प्रकरणी आंदेकर टोळीचा म्होरक्या सूर्यकांत उर्फ बंडूअण्णा आंदेकर, त्यांचा मुलगा कृष्णा आंदेकर, पुतण्या शिवम आंदेकर, नातू स्वराज वाडेकर, तुषार वाडेकर, अभिषेक आंदेकर, शिवराज आंदेकर, वृंदावनी वाडेकर, लक्ष्मी आंदेकर, अमन युसुफ पठाण उर्फ खान आणि यश सिद्धेश्वर पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..लालबागच्या राजाचं विसर्जन कसं करायचं? गुजरातहून खास अत्याधुनिक तराफा आणला, पण मूर्ती चढवण्यात अडचणी.वर्षभरापूर्वी वनराजची हत्यागेल्या वर्षी १ सप्टेंबर २०२४ रोजी माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची हत्या त्यांच्याच दोन बहिणींनी सुपारी देऊन घडवून आणली होती. या प्रकरणी संजीवनी कोमकर, जयंत कोमकर आणि गणेश कोमकर हे सध्या तुरुंगात आहेत. या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच आंदेकर टोळीने वनराज यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी कट रचला होता. पोलिसांनी आठवड्याभरापूर्वीच आंदेकर टोळीचा कट उधळून लावला होता. त्यावेळी टोळीने वेगळ्याच ठिकाणी रेकी केली होती. मात्र शुक्रवारी थेट नाना पेठेतच हा हल्ला झाल्याने पोलिसांनाही धक्का बसला..मालमत्ता अन् वर्चस्ववादातून हत्याटोळीयुद्धामुळे आणि वर्चस्वाच्या लढाईमुळे आंदेकर आणि कोमकर कुटुंबातील नातेसंबंध बिघडले आहेत. बंडू आंदेकर हे आंदेकर टोळीचे म्होरक्या आहेत. मुलींनीच वनराजचा खून घडवून आणला. यानंतर वनराजच्या हत्येचा बदला म्हणून बंडू आंदेकरांच्या नातवाचा आंदेकर टोळीनेच खून केला. टोळीयुद्धात बंडू आंदेकरांनी मुलाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आपल्याच नातवाला संपवल्याची चर्चा आहे..वर्षभरापूर्वी जिथं मेहुण्याला संपवलं, तिथंच लेकाची हत्या; बाप तुरुंगात, पुण्यात टोळीयुद्धाचा भडका.नाना पेठेत घडलेली घटनागोविंद उर्फ आयुष कोमकर याची हत्या नाना पेठेतील त्याच्या घरासमोरच झाली. विशेष म्हणजे ही जागा वनराज आंदेकर यांच्या हत्येच्या ठिकाणापासून अगदी जवळ आहे. रस्त्याच्या पलिकडच्या बाजूलाच वनराज यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी सायंकाळी अज्ञात हल्लेखोरांनी गोविंद उर्फ आयुष याच्यावर गोळीबार केला. यात गोविंद उर्फ आयुषचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आयुष नाना पेठेतील एका सोसायटीत राहायला होता. शुक्रवारी (५ सप्टेंबर) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास तो दुचाकीवरून लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स सोसायटीत आला. तो तळमजल्यावर दुचाकी लावत होता, त्या वेळी आरोपी अमन खान, यश पाटील हे सोसायटीच्या आवारात दबा धरून बसले होते. आरोपींनी आयुष याच्यावर पिस्तुलातून गोळीबार करून खून केला. आयुष याच्या खुनाचा कट बंडुअण्णा आंदेकर, तसेच अन्य आरोपींनी रचला. त्यासाठी गोळीबार करणारे आरोपी खान आणि पाटील यांनी मदत केली, असे आयुष कोमकर याची आई कल्याणी यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक चेतन मोरे तपास करत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.