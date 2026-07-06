वरंध घाटात दरडी कोसळल्या, २७ गाड्यांमध्ये ७० ते ८० प्रवासी रात्रभर अडकले; बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू, १० दरडी हटवल्या

भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाटात दरडी कोसाळण्याचे सत्र काही केल्या थांबेना. शुक्रवारी व रविवारी पडलेल्या दरडींनंतर पुन्हा रविवारी (ता. ५) रात्री भोर हद्दीतील वारवंड ते उंबर्डे दरम्यानच्या रस्त्यावर चार ते पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी रात्री दरडी कोसळल्या आहेत. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. पुणे जिल्ह्यातून महाड कडे जाणाऱ्या वरंध घाटात दोन्ही बाजूस दरड कोसळल्यामुळे 27 गाड्यांमधील 70 ते 80 रविवारी रात्रीपासून अडकून पडले आहेत. .प्रशासनाकडून युद्ध पातळीवर दरड हटवण्याचं काम रात्रीपासूनच चालू केले आहे. परंतु सतत पडणाऱ्या पावसामुळे व सतत पडणाऱ्या दरडींमुळे मदत कार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. भोरकडून महाडकडे जाताना वारूणच्या हद्दीत अनेक लहान मोठ्या दरडी कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्रशासन आणि कंत्राटदारांकडून दरडी हटवण्याचं काम युद्धपातळीवर केलं जात आहे. सध्या १० लहान मोठ्या दरडी हटवण्यात आल्या आहेत. भोरहून महाडच्या दिशेनं जाणाऱ्या मार्गावर वारूण हद्दीत सध्या १० ते १२ गाड्या अडकल्या आहेत..महाडकडून भोरच्या दिशेनं येणाऱ्या २७ गाड्या शिरगावपासून पुढे वाघजाई मंदिराजवळ अडकून पडल्या आहेत. या गाड्यांच्या दोन्ही बाजूला दरड कोसळल्यानं त्यांना तिथंच थांबण्याशिवाय पर्याय नाही. सध्या या गाड्या सुरक्षित ठिकाणी आहेत. रविवारी रात्रीपासून या गाड्या अडकल्या असल्याची माहिती समजते. गाडीत अडकलेल्या प्रवाशांना खाद्यपदार्थांची सोय प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे..Maharashtra Rain Forecast मुंबई, कोकणसह घाटमाथ्यावर मुसळधार, २४ तास धोक्याचे; पुढील ५ दिवस कसं असेल हवामान? IMDने दिले अपडेट.भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाटातील शिरगाव (ता.भोर) येथील शंकर पोळ यांचे लोखंड व पत्र्याचे हॉटेल आज सकाळी सात वाजता कोसळले आहे. हॉटेल मागील डोंगराचा भाग कोसळून हॉटेलवर असल्याने हॉटेल कोसळले. सध्या घाट माथ्यावर जोराच्या वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस पडत आहे. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवित हानी झाली नाही परंतु, पोळ यांचे हॉटेलमधील साहित्य व हॉटेलचे नुकसान झाले आहे..रात्रीपासून वरंधा घाट वाहतुकीस पुन्हा पुर्णतः बंद झाला आहे. दरम्यान,दोन्ही बाजूचा रस्ता बंद झाल्याने प्रवास करणारी काही वाहने व प्रवाशी अडकले आहेत. शासनाकडून दरडी हटवण्याचे काम सुरु असले तरी दरडीचे प्रमाण पाहता दरडी हवण्यास किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे भोर महाड मार्गावरुन वरंधा घाटातून प्रवास टाळण्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..वारवंड ते उंबर्डे दरम्यान पडलेल्या दोन दरडी मधील अंतरात यामार्गावरुन प्रवास करणारी मोटारी व मालवाहतूक वाहने अडकलेली आहेत. रस्ता दोन्ही बाजूंना पडलेल्या दरडींमुळे ठप्प झाला आहे. तसेच पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने अडकलेल्या वाहनांना दोन्ही बाजूने जाता येत नसल्याने अडकून पडली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.