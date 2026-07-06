पुणे

वरंध घाटात दरडी कोसळल्या, २७ गाड्यांमध्ये ७० ते ८० प्रवासी रात्रभर अडकले; बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू, १० दरडी हटवल्या

Varandha Ghat Landslide पुण्यातील भोर ते कोकणातील महाडला जोडणारा वरंध घाट दरडी कोसळल्यानं बंद करण्यात आला आहे. रात्रीपासून ७० ते ८० प्रवासी अर्ध्या वाटेतच अडकले आहेत. दरडी हटवण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे.
Varandha Ghat Landslide

Varandha Ghat Landslide

Esakal

सूरज यादव
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भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाटात दरडी कोसाळण्याचे सत्र काही केल्या थांबेना. शुक्रवारी व रविवारी पडलेल्या दरडींनंतर पुन्हा रविवारी (ता. ५) रात्री भोर हद्दीतील वारवंड ते उंबर्डे दरम्यानच्या रस्त्यावर चार ते पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी रात्री दरडी कोसळल्या आहेत. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. पुणे जिल्ह्यातून महाड कडे जाणाऱ्या वरंध घाटात दोन्ही बाजूस दरड कोसळल्यामुळे 27 गाड्यांमधील 70 ते 80 रविवारी रात्रीपासून अडकून पडले आहेत.

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