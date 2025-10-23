Pune: पुण्याच्या राजकारणात मोरे घराणं नवा डाव टाकणार! वडिलांसोबत मुलगाही निवडणुकीचं मैदान गाजवणार, सूचक पोस्टनं लक्ष वेधलं

महापालिका निवडणुका येत्या जानेवारी महिन्यापर्यंत पार पडण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवर नेते मंडळींनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. पुणे महापालिकेतील डॅशिंग लोकप्रतिनिधी अशी ओळख मिळवलेले माजी नगरसेवक वसंत मोरेही तयारीला लागले आहेत. मात्र त्यासोबतच त्यांनी आपल्या लेकाचंही पॉलिटिकल लाँचिंग सुरु केल्याचे पाहायला मिळत आहे. ऐन दिवाळीत मुलाच्या वाढदिवसाचा मुहूर्त साधत वसंत मोरेंनी सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करत मोठे संकेत दिले आहेत..२१ ऑक्टोबर हा वसंत मोरे यांचे सुपुत्र रुपेश मोरे यांचा वाढदिवस. वसंत मोरे यांनी मध्यरात्री साडेबारा वाजताच्या सुमारास एक्स सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. "मी जेव्हा 2007 मध्ये पहिल्यांदा नगरसेवक झालो, तेव्हा तू शाळेत इयत्ता पहिलीत शिकत होतास. तेव्हापासून सतत 15 वर्ष माझ्या प्रत्येक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतील विजयाचा गुलाल तुझ्या अंगावर पडत आला आहे, पण यावेळी निवडणुकीत तुझ्या विजयाचा गुलाल माझ्या अंगावर पडणारच, ही कात्रजचे ग्रामदैवत श्री. काळभैरवनाथांचीच इच्छा आहे. रुपेश वसंत मोरे, तुला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा..." असं वसंत मोरे यांनी लिहिले आहे. .Electric Shock Death : आळेफाटा परिसरात महावितरणचा निष्काळजीपणा! बोरी खुर्द येथे डीपीमुळे विजेचा धक्का लागून ४५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू.दिवाळी आणि वाढदिवस असे दोन्ही मुहूर्त साधत त्यांनी लेक निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरत असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. वसंत मोरे यांनी सलग तीन वेळा पुणे महापालिकेत नगरसेवकपद भूषवलं आहे. विजयाची हॅट्ट्रिक साकारल्यानंतर आता चौथ्यांदाही ते आखाड्यात उतरणार की लेकाच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करणार हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. महापालिका निवडणुका रखडल्यामुळे नगरसेवकपदाचा कालावधी संपून तीन वर्ष उलटून गेली, तरीही मोरेंची जनतेतील लोकप्रियता पाहता त्यांना विजयाचा चौकार मारणं अवघड नाही. .Shirur News : शिरूरच्या तळेगाव ढमढेरेत पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करणाऱ्या बिबट्याला अखेर पकडले; नागरिकांना मोठा दिलासा.मात्र स्वतःच्या वॉर्डमधून ते लेकाला संधी देत एका कुटुंबात एकच तिकीट असा शिरस्ता पाळू शकतात. किंबहुना नगरसेवकपद भूषवून झाल्याने ते आता त्यांचा परिघ विस्तारत आणखी मोठ्या पदाकडे वाटचाल करु शकतात. आतापर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून वसंत मोरे यांनी नगरसेवकपद मिळवलं आहे. मात्र आता त्यांनी ठाकरे गटाचा झेंडा हाती धरला आहे. मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश करत लोकसभा निवडणूक लढवत चांगली मतं मिळवली होती. आता वसंत मोरेंना मिळणारं पाठबळ त्यांच्या मुलालाही मिळतं का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.