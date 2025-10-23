पुणे

Pune: पुण्याच्या राजकारणात मोरे घराणं नवा डाव टाकणार! वडिलांसोबत मुलगाही निवडणुकीचं मैदान गाजवणार, सूचक पोस्टनं लक्ष वेधलं

Vasant More Tweet News: वसंत मोरे आणि त्यांचा मुलगा रुपेश मोरे हे दोघेही महानगरपालिकेत दिसतील, असा वसंत मोरे यांना विश्वास आहे. याबाबत त्यांनी एक ट्विट केले आहे. तसेच सुचक वक्तव्य केले आहे.
Vasant More son political launch

Vasant More son political launch

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महापालिका निवडणुका येत्या जानेवारी महिन्यापर्यंत पार पडण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवर नेते मंडळींनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. पुणे महापालिकेतील डॅशिंग लोकप्रतिनिधी अशी ओळख मिळवलेले माजी नगरसेवक वसंत मोरेही तयारीला लागले आहेत. मात्र त्यासोबतच त्यांनी आपल्या लेकाचंही पॉलिटिकल लाँचिंग सुरु केल्याचे पाहायला मिळत आहे. ऐन दिवाळीत मुलाच्या वाढदिवसाचा मुहूर्त साधत वसंत मोरेंनी सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करत मोठे संकेत दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Municipal Corporation
pmc
PMC Election
Vasant More
pune municipal corporation election
PMC Elections 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com