पुणे

पालेभाज्यांचे दर वधारले , फळ भाज्यांच्या दरात ही सुधारणा , किरकोळ बाजारात कोथिंबीर पंचवीस तर मेथीची पेंढी वीस रुपये ''

वाढत्या उन्हामुळे कडाडले पालेभाज्यांचे दर
पुरुषोत्तम मासामुळे मागणी वाढणार; दर आणखी भडकण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर, ता. १८ : वाढलेल्या उन्हामुळे बाजारात भाजीपाल्याची आवक घटली असून, त्याचा थेट परिणाम दरावर झाला आहे. कोथिंबीर, मेथीसह इतर पालेभाज्यांच्या दरात मोठी सुधारणा झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून मंदीचा सामना करणाऱ्या फळभाज्यांच्या दरातही वाढ झाली असून वांगी, दोडका यांच्या किमती सुधारल्या आहेत. पुरुषोत्तम मासानिमित्त आहार पद्धतीत होणाऱ्या बदलामुळे भाजीपाल्याच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सूर्यदेवाच्या प्रकोपामुळे भाजीपाला उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. एरव्ही सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात दररोज जवळपास दहा हजार पेंड्यांहून अधिक विक्री होणाऱ्या मेथीची आवक सध्या निम्म्यावर आली आहे. त्याचबरोबर पालक, शेपू या पालेभाज्यांचे दरही वाढले आहेत. पालेभाज्यांसोबत फळभाज्यांच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे.
बाजारात वांग्याची आवक घटल्यामुळे वांग्याच्या दरात गत महिन्याच्या तुलनेत प्रति दहा किलोमागे ४० ते ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. तसेच घेवडा, ढोबळी मिरची, गाजर आणि बीट यांच्या दरांतही मोठी वाढ झाली आहे.
रविवारपासून पुरुषोत्तम म्हणजेच अधिक मासास सुरवात झाली आहे. या महिन्यात हिंदू बांधव मांसाहारी अन्नपदार्थांचे सेवन टाळत असल्याने भाजीपाल्याची मागणी वाढते. त्याचा थेट परिणाम दरावर होणार असून, येत्या महिनाभरात पालेभाज्या आणि फळभाज्यांचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
अति उष्णतेमुळे पालेभाज्यांचे अंकुरण कठीण झाले आहे. तसेच फळभाज्यांच्या पिकांवरही तीव्र उष्णतेचा विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे येत्या काळात उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता असून, मागणीत वाढ आणि उत्पादनात घट या व्यस्त प्रमाणामुळे दर विक्रमी पातळीवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पालेभाज्यांचे दर (प्रति शेकडा पेंडी)
कोथिंबीर : १०००-१८००
मेथी : १०००-१६००
पालक : ६००-८००
शेपू : १२००-१५००
फळभाज्यांचे दर (प्रति १० किलो)
वांगी : १३०-३००
टोमॅटो : १८०-३००
घेवडा : ४५०-४५०
ढोबळी मिरची : ३००-४५०

