Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!

-प्रसाद कानडे पुणे : राज्यातील व्यावसायिक वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राचे (फिटनेस सर्टिफिकेट) नूतनीकरण राज्यातच संबंधित आरटीओ कार्यालयाकडूनच करून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रवासी सुरक्षा धोक्यात आणत रस्त्यावर धावण्यास अयोग्य असलेली व कागदपत्रे अपुरी असलेली वाहने राज्याची वाट न धरता महाराष्ट्रापासून शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या आसाम, अरुणाचल प्रदेश व नागालँडसारख्या दुर्गम राज्याचे फिटनेस सर्टिफिकेट काढत आहेत. .Satara News: यशवंत बँक गैरव्यवहारप्रकरणी शेखर चरेगावकरला अटक; दोन मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी, सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ! .‘केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९’मधील ‘फॉर्म ३८ अ’नुसार प्रवासी व मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अपवादात्मक अथवा आपत्कालीन परिस्थितीत संबंधित आरटीओ कार्यालयात येणे शक्य नाही. अशावेळी संबंधित वाहनाला तेथील आरटीओ कार्यालयात नेत, मोटार वाहन निरीक्षकाकडून वाहनांची तपासणी करून घेणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर संबंधित वाहन ज्या आरटीओ कार्यालयाकडे नोंदले गेले आहे. त्या कार्यालयात आणून त्याची तपासणी करणे आवश्यक असते. मात्र, वाहनांची स्थिती योग्य नसल्यानेच आरटीओ अधिकारी व दलाल संगनमताने केवळ कागदोपत्री वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देण्याचा घाट घालत आहेत. याकरिता प्रति वाहनासाठी किमान दहा ते बारा हजार रुपयांचा दर आकारला जात आहे. परिणामी, धोकादायक स्थितीतील वाहने रस्त्यावर यमदूत ठरत आहेत..फिटनेसबाबत असे काही घडल्याचे मी ऐकले आहे. याबाबत सत्यता कळण्यासाठी ‘३८ अ’च्या प्रकरणांची चौकशी केली जाईल. लवकरच या संबंधीचा आदेश काढला जाईल. दोषी अधिकाऱ्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल.’’- राजेश नार्वेकर, परिवहन आयुक्त, मुंबई.प्रवासी सुरक्षेला थेट धोका१ फिटनेस तपासणीत प्रामुख्याने वाहनाचे ब्रेक, क्लच, गिअरबॉक्स, टायरची स्थिती आणि स्टिअरिंग तपासले जाते. मात्र, तपासणीच न झाल्याने निकामी झालेले ब्रेक किंवा गुळगुळीत झालेले टायर घेऊन गाड्या महामार्गांवरून व घाटांतून धावतात. यामुळे टायर फुटून किंवा ब्रेक निकामी होऊन भीषण अपघाताची भीती.२ व्यावसायिक वाहनांमध्ये विशेषतः ट्रॅव्हल्स बसमध्ये ‘स्पीड गव्हर्नर’ (वेगमर्यादा यंत्र), आपत्कालीन दरवाजा व अग्निशमन यंत्रणा असणे बंधनकारक असते. बोगस फिटनेसमुळे या गोष्टींची शहानिशाच होत नाही. परिणामी, गाडीला आग लागल्यास प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू होऊ शकतो.३ अनेक मालवाहू आणि प्रवासी वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त माल किंवा प्रवासी नेण्यासाठी बेकायदा बदल केले जातात. स्थानिक आरटीओ अशा गाड्यांना पासिंग देत नाही, म्हणूनच परराज्यांचे संगनमत केले जाते. अशा गाड्यांचा तोल जाऊन त्याचे अपघात होण्याचे प्रमाण अधिक आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...मंत्रालयात बैठक, कार्यवाही शून्यपरिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयात १९ जानेवारी २०२५ ला बैठक आयोजित केली होती. त्यात आरटीओच्या विविध कार्यालयामार्फत ‘३८ अ’ दिलेल्या प्रमाणपत्रांची यादी मागितली होती. ती ‘सकाळ’च्या हाती लागली आहे. त्यानुसार पनवेलचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयंत चव्हाण या एकाच अधिकाऱ्याने एका वर्षात तब्बल १० हजार ४४३ ‘३८अ’ प्रमाणपत्रे दिली आहे. याशिवाय ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयातील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ही प्रमाणपत्रे नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. एका जनहित याचिकेनुसार २८/२०१३ मध्ये निरीक्षक दर्जाच्या ५१ अधिकाऱ्यांचे एकदाच निलंबन केले गेले, तर दुसरीकडे नियमबाह्य पद्धतीने ‘३८अ’ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना परिवहन आयुक्त कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पाठबळ मिळत असल्याची परिवहन विभागात चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.