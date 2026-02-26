Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!

पुणे

पुणे : राज्यातील व्यावसायिक वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राचे (फिटनेस सर्टिफिकेट) नूतनीकरण राज्यातच संबंधित आरटीओ कार्यालयाकडूनच करून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रवासी सुरक्षा धोक्यात आणत रस्त्यावर धावण्यास अयोग्य असलेली व कागदपत्रे अपुरी असलेली वाहने राज्याची वाट न धरता महाराष्ट्रापासून शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या आसाम, अरुणाचल प्रदेश व नागालँडसारख्या दुर्गम राज्याचे फिटनेस सर्टिफिकेट काढत आहेत.

