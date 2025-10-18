Pune - Nashik हायवेवर 'ट्राफिक जाम'ची दिवाळी! प्रचंड वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; VIDEO VIRAL

नाशिक : दिवाळी उत्सवाला सुरुवात झाली असून त्या पार्श्वभूमीवर खरेदी करण्यासाठी तसेच सुट्टी आणि विकेंडनिमित्त अनेकजण आपल्या मित्र परिवारासोबत बाहेरगावी फिरण्यासाठी गेले आहेत. परिणामी अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या असून मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. यामुळे प्रवाशांसह चालकांचे अतोनात हाल होत असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर सकाळपासून पुण्यातून बाहेर जाणाऱ्या महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. नारायणगाव परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत, याचा मोठा फटका वाहनधारकांना बसत आहे. दरम्यान, वाहतूक विभागाकडून वाहतूक कोंडी दूर करण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू असून वाहतूक कोंडी बाबतचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत. तसेच वाहतूक कोंडीबाबत प्रवाशांसह नेटकरीदेखील संताप व्यक्त करत आहेत..पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे ते पुणे-नगर, सातारा, नाशिक मार्गावरही प्रचंड वाहतूक कोंडी; वाहनांच्या रांगा.प्रवाशांचा खोळंबासणासुदीच्या काळात गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा आणि पर्यटनासाठी निघालेल्या प्रवाशांचा प्रवास या कोंडीमुळे ठप्प झाला आहे. अनेक प्रवासी आणि पर्यटक लोणावळा-खंडाळा परिसरात फिरण्यासाठी निघाले आहेत. अमृतांजन ब्रिजपासून खोपोली एक्सिटपर्यंत तब्बल सात ते आठ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. परिणामी एक्सप्रेसवेवर अचानक वाहतूक वाढली असून प्रवासाचा वेळ दुप्पट झाला आहे..दरम्यान, वाहनांच्या लांब रांगा पाहून प्रवासी संताप व्यक्त करत पर्यायी मार्गांकडे वळले आहेत. मात्र तरीही वाहतूक कोंडीचे चित्र जैसे थे दिसत आहे. पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूककोंडीचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. ज्यामध्ये वाहनांच्या लांबलचक रांग लागल्या असून प्रवासी तासन्तास अडकले आहेत..Mumbai News: दहा हजार हेक्टर कांदळवनांची जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.