डीजेवर नाचतानाचा VIDEO व्हायरल; विद्यानंद बापट म्हणाले, ‘बघणाऱ्यांची कीव येते’

पुण्यात गणेशोत्सवाच्या काळात होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. विशेषतः डीजेच्या मोठ्या आवाजाला विरोध करणारे विद्यानंद बापट यांची भूमिका गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरत आहे. पुणे महापालिकेच्या गणेशोत्सवपूर्व बैठकीत त्यांनी डीजेच्या वापराला विरोध केला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर हल्लाही झाला. मात्र, या सगळ्यानंतरही आपली भूमिका बदलणार नसल्याचं बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे..अशातच आता सोशल मीडियावर बापट यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. डीजेला विरोध करणारे बापट चक्क डीजेच्या तालावर नाचत असल्याचं या व्हिडीओमध्ये दाखवण्यात आलं आहे. डीजेच्या एलईडी स्क्रीनवरही त्यांचा हा व्हिडीओ झळकताना दिसतो. मात्र, हा खरा व्हिडीओ नसून AIच्या मदतीने तयार करण्यात आलेला डीपफेक असल्याचं बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे..Vidyanand Bapat Video: विद्यानंद बापटांना मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल; पुण्यात गणेशोत्सवातील डीजे वाद पुन्हा ऐरणीवर.या व्हिडीओबाबत विचारलं असता बापट यांनी फारसं गांभीर्याने घेण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं. AIच्या माध्यमातून कोणतेही फोटो, व्हिडीओ किंवा इमेज तयार करता येतात. त्यामुळे अशा गोष्टींवर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा आपला मूळ मुद्दा महत्त्वाचा आहे. असे व्हिडीओ बघण्यांची कीव येते, असंही त्यांनी सांगितलं..सोशल मीडियावरील मीम्स आणि व्हिडीओ पाहता का, असा प्रश्नही त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर काही गोष्टी नजरेस पडतात, पण प्रत्येक गोष्ट पाहणं शक्य नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. सध्या माध्यमांशी संवाद साधण्यात आणि आपल्या भूमिकेवर काम करण्यात आपण व्यस्त असल्याचंही ते म्हणाले..Vidyanand Bapat : पुण्यात दहीहंडी उत्सवात विद्यानंद बापट यांचा AI व्हिडिओ, मिस्टर बिन यांचा देखील फोटो लावला.अवधूत गुप्ते यांनी बापट यांच्यावर केलेल्या गाण्याबाबतही त्यांना विचारण्यात आलं. ते गाणं नजरेस पडलं असून पूर्ण पाहता आलं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक कलाकाराला आपली कला सादर करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र, आपण कोणत्याही टीकेला किंवा मीम्सला उत्तर देण्यापेक्षा ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करणार असून, त्यातून अपेक्षित कार्यसिद्धी होणं महत्त्वाचं आहे, अशी भूमिका बापट यांनी स्पष्ट केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.