पुणे

Vidyanand Bapat Assault : विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करणारा संतोष चव्हाण कोण? नेमकी कशामुळे केली मारहाण?

गणेशोत्सवातील डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाविरोधात आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांना गुरुवारी मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. बापट यांच्यावर हल्ल्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
Who Is Santosh Chavan?

Who Is Santosh Chavan?

santosh chavan

Yashwant Kshirsagar
Updated on

गणेशोत्सवातील डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाविरोधात सातत्याने आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांना गुरुवारी मारहाण झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर पुण्यात खळबळ उडाली असून, बापट यांच्यावर हल्ला नेमका कोणत्या कारणातून करण्यात आला, याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

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