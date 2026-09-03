Supriya Sule on Vidyanand Bapat : विद्यानंद बापट यांच्यावरील हल्ल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळेंची पहिलीच प्रतिक्रिया; म्हणाल्या, ‘ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही’

Vidyanand Bapat Attack : पुण्यात गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक सणांमध्ये डीजे तसेच लाऊडस्पीकरच्या दणदणाटाविरोधात भूमिका मांडणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाल्याची घटना घडली आहे. वृत्तवाहिनीशी संवाद साधत असताना काही अज्ञात तरुणांनी त्यांच्यावर हल्ला केल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू आहे..या घटनेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत हल्ल्याचा निषेध केला आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “या गलिच्छ कृतीचा मी जाहीर निषेध करते. माझं विद्यानंद बापट यांच्याशी सविस्तर बोलणं झालं आहे. मी माझ्या ओळखीतले वकील त्यांच्या मदतीला तातडीने पाठवत आहे.”.“एखादी व्यक्ती जर आपले मत मांडत असेल तर तुम्ही त्याला येऊन मारहाण करणार का? ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. या गलिच्छ प्रवृत्तीच्या मागे कुठली अदृश्य शक्ती आहे, याचा शोध घेतला पाहिजे. सातत्याने अशा घटनांमुळे पुण्याची आणि राज्याची बदनामी होत आहे,” असेही सुळे यांनी म्हटले..Vidyanand Bapat: मला मारणारा झोंबी आणि वेडा! हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापटांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले....दरम्यान, हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापट यांनीही प्रतिक्रिया दिली. सार्वजनिक उत्सवांना आपला विरोध नसून ध्वनीप्रदूषण आणि रहदारीला अडथळा होऊ नये, एवढीच आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हल्ल्याचे व्हिडीओ फुटेज पोलिसांनी तपासून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.