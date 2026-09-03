Vidyanand Bapat: विद्यानंद बापट यांना २४ तास पोलिस सुरक्षा; पुण्याच्या पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट शब्दांत खडसावलं

Pune activist Vidyanand Bapat assaulted on camera over festival noise debate: पुणे शहरातील गणेशोत्सवात आवाजाच्या मर्यादा पाळल्या जाव्यात, यासाठी सातत्याने माध्यमांमध्ये भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांच्यावर गुरुवारी हल्ला झाला. संतोष चव्हाण नामक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीने त्यांना माध्यमांच्या कॅमेऱ्यासमोर मारहाण केली. त्यानंतर पोलिसांनी संतोष चव्हाणला ताब्यात घेतलं आहे..दुसरीकडे पोलिसांनी पुन्हा एकदा गणेश मंडळांसोबत एक सविस्तर बैठक घेतली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना पुणे शहराचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आरोपीवर कठोर कारवाई करणार असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, फिर्यादी विद्यानंद बापट यांचा जबाब घेण्याचं काम सुरु आहे. या प्रकरणात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. आरोपी ताब्यात असून अटकेची प्रक्रिया सुरु होईल. आरोपीला उद्या कोर्टासमोर सादर करण्यात येईल आणि आम्ही पीसीआर मागणार आहोत..बापटांना मारहाण, पंडितना अटक! मुख्यमंत्री फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, पुण्यासारख्या ठिकाणी....पोलिस आयुक्त पुढे म्हणाले, पोलिस आरोपीविरोधात कठोर कारवाई करीत आहेत. फिर्यादी विद्यानंद बापट यांना पुढील आदेशापर्यंत चोविस तास सुरक्षा पुरवण्यात आलेली आहे. सर्व गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. यापुढे अशी घटना घडणार नाही, याची सर्वांनीच घेतली पाहिजे..दरम्यान, विद्यानंद बापट यांच्याविरोधात कोथरुड पोलिस ठाण्यात एक तक्रार देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होतेय. त्यावर पोलिस आयुक्त म्हणाले, काल काही लोकांनी तक्रारअर्ज दिलेला आहे. मात्र त्यामध्ये कुठल्याही गुन्ह्याचं स्वरुप नसल्यामुळे कारवाई चौकशीच्या स्तरावर आहे..Janmashtami Kids Dress Up: मुलांना राधा अन् कृष्णाचा लुक द्यायचायं? घरच्या घरी चिमुकल्यांना 'असे' द्या गोंडस रूप!.संतोष चव्हाणची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाचीविद्यानंद बापट यांना मारहाण करणाऱ्या संतोष चव्हाण याची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची असल्याची बाब पुढे आली आहे. राऊतवाडी परिसरात राहणारा संतोष चव्हाण याच्यावर पुणे शहरात पाच ते सहा गुन्हे दाखल आहेत. मारामारी करणे, कट रचणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्यात पोलिसांनी या आधीच त्याला ताब्यात घेतलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.