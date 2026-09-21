विद्यानंद बापट यांचा २२ वर्षांपूर्वी उदय सामंत यांनी केलेला सत्कार; फोटो होतोय VIRAL

गणेशोत्सवादरम्यान डीजे आणि डॉल्बीच्या वापराविरोधातील भूमिकेमुळे विद्यानंद बापट सध्या चर्चेत आहेत. पुण्यात त्यांनी हा मुद्दा मांडल्यानंतर त्यांच्यावर हल्लाही झाला होता. त्यांच्या मराठी, संस्कृत आणि इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्वामुळेही त्यांची चर्चा झाली. यातच आता तब्बल २२ वर्षांपूर्वीचा गुणवंत विद्यार्थी म्हणून झालेला त्यांचा सत्कार आणि त्याचा जुना फोटो पुन्हा समोर आला आहे. रत्नागिरी तालुक्यातील गोळप पंचशीलनगर येथे २००४ मध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता..गोळप इथं आदर्श युवक मंडळाच्या वतीने झालेल्या या कार्यक्रमात दहावी, बारावी आणि उच्च शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. तत्कालीन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला होता. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष अविनाश काळे यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी आणि मान्यवर यावेळी उपस्थित होते..भूकच गेली! मुंबईत प्रसिद्ध फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणाच्या टेबलवर झुरळ, डॉक्टरने VIDEO शेअर करत तुकाराम मुंढेंना केलं टॅग.उदय सामंत यांच्यासह इतर मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांमध्ये विद्यानंद बापट यांचाही समावेश होता. दहावीच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळवल्याने त्यांचा या कार्यक्रमात गौरव करण्यात आला होता.गोळपमधील या गुणवंत विद्यार्थी सत्काराची बातमी आणि त्यावेळचा फोटो स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. दैनिक तरुण भारत आणि भैरव टाइम्ससह काही स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये या कार्यक्रमाच्या बातम्या छापून आल्या होत्या. त्यातील दोन जुन्या बातम्यांचे कात्रण आणि फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत..विद्यानंद बापट यांचे इयत्ता नववीपर्यंतचे शिक्षण पुण्यातील न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी रत्नागिरीतील फाटक हायस्कूलमधून शिक्षण घेतले. पुढे गोगटे कॉलेजमध्ये त्यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले. बी.कॉम.च्या शिक्षणादरम्यान ते महाविद्यालयाच्या गुणवत्ता यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यानंतर त्यांनी एम.कॉम.पर्यंत शिक्षण घेतले असून सीएची परीक्षाही दिल्याची माहिती त्यांच्या वडिलांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.