Vighnahar factory fraud : विघ्नहर कारखान्याची आर्थिक फसवणूक प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; संगनमताने ६० लाखाचा अपहार

Vighnahar Sugar Factory Fraud: साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम २०२४-२५ सुरू होण्यापूर्वी आरोपींनी नोंदणी केलेल्या उसाची तोडणी व वाहतुक करुन कारखान्यात आणण्याचे काम करण्यासाठी मुकादम सोनवणे तसेच कारखान्याचे अधिकारी यांची वेळोवेळी भेट घेतली. कारखान्याचा विश्वास संपादन केला.
Vighnahar Sugar Factory scam exposed; six booked for ₹60 lakh embezzlement.

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जुन्नर: ऊस तोडणीसाठी मजूर उपलब्ध करून देतो तसेच तोडणी व वाहतूक करून देतो. असे सांगून सहा जणांनी संगनमताने येथील श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याच्या सुमारे ६० लाख ९० हजार ४०० रुपये रकमेचा अपहार केल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी त्यांचेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली.

