Vighnahar factory fraud : विघ्नहर कारखान्याची आर्थिक फसवणूक प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; संगनमताने ६० लाखाचा अपहार

जुन्नर: ऊस तोडणीसाठी मजूर उपलब्ध करून देतो तसेच तोडणी व वाहतूक करून देतो. असे सांगून सहा जणांनी संगनमताने येथील श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याच्या सुमारे ६० लाख ९० हजार ४०० रुपये रकमेचा अपहार केल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी त्यांचेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.श्री विघ्नहर साखर कारखान्याचे मुकादम अशोक सोनवणे यांनी याबाबतची फिर्याद दिली आहे. हा गुन्हा २६जुलै २०२४ ते २ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत घडला आहे. जुन्नर पोलिसांनी रामराव किसन आंधळे (रुपये२४,५३,९२०), बिपीन उत्तम आंधळे(रुपये ६,२२,४००), भागवत उद्धव आंधळे(रुपये ४,००,०००),भीमराव घोडींबा आंधळे (रुपये ९,३३,६००),शहादेव चितांमण आधंळे (रुपये८,०९,१२०), सर्व रा. आंधळेवाडी, पोस्ट विडा ता. केज जि.बीड व दिपक कारभारी सानप (रुपये ८,७१,३६९) रा. पानेगाव, ता.अंबड जि. जालना यांचे विरुध्द भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१६(२),३१८(४),३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे..साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम २०२४-२५ सुरू होण्यापूर्वी आरोपींनी नोंदणी केलेल्या उसाची तोडणी व वाहतुक करुन कारखान्यात आणण्याचे काम करण्यासाठी मुकादम सोनवणे तसेच कारखान्याचे अधिकारी यांची वेळोवेळी भेट घेतली. कारखान्याचा विश्वास संपादन केला. एकमेकांशी संगनमत करून तसेच एकमेकांस जामीनदार राहून ह्या कामाचा करारनामा केला. तसेच कामापोटी कारखान्याकडून वेळोवेळो आगावू रकमेची मागणी केली..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.ही रक्कम कारखान्याने बँकेमार्फत त्यांच्या खात्यावर जमा केली.यानंतरही आरोपींची कामगार उपलब्ध करून दिले नाहीत, ऊस वाहतूक करून दिली नाही. कारखान्याने दिलेल्या रकमेचा अपहार करून आर्थिक फसवणूक केली असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे.