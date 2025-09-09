पुणे

Pune Crime : येरवडा कारागृहात कैद्याला खिळ्याने मारहाण; दोघांवर गुन्हा दाखल

येरवडा कारागृहातील बराकीत झोपण्याच्या कारणावरून उद्भवलेल्या वादातून रविवारी (ता. ७) रात्री दोघांनी एका कैद्याला खिळ्याने मारहाण केली.
yerawada jail

yerawada jail

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - येरवडा कारागृहातील बराकीत झोपण्याच्या कारणावरून उद्भवलेल्या वादातून रविवारी (ता. ७) रात्री दोघांनी एका कैद्याला खिळ्याने मारहाण केली. या प्रकरणी येरवडा पोलिसांनी दोघा जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

