Pune Harassment Case : १७ वर्षांनंतरही छळ थांबला नाही; पुण्यात विवाहितेच्या तक्रारीवर सासरच्या पाचजणांवर गुन्हा!

पुणे : लग्नाला १७ वर्षे झाल्यानंतरही विवाहितेचा सासरच्या मंडळींनी शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याप्रकरणी नऊ जणांविरोधात विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत विवाहितेने (वय ३८) विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पती विजय लक्ष्मण तुपे, तसेच नातेवाईक अलका लक्ष्मण तुपे, लक्ष्मण बबन तुपे, कौस्तुभ लक्ष्मण तुपे (सर्व रा. शनिवार पेठ, पुणे) आणि सागर पांगारे अशी गुन्हा दाखल केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. .ichalkaranji Crime : शारीरिक, मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने ओढणीने गळफास घेऊन संपवलं जीवन; पतीसह पाच जणांविरोधात गुन्हा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विवाहितेचे २००८ मध्ये विजय तुपे याच्याशी लग्न झाले. त्यानंतर सासरच्या मंडळींनी हुंडा कमी दिल्याच्या कारणावरून विवाहितेचा छळ सुरू केला. विवाहितेला शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली. विवाहितेच्या वडिलांनी लग्नापूर्वी तिच्या नावावरील हडपसर येथील सदनिका सासरच्यांनी जबरदस्तीने विकण्यास भाग पाडले. त्यातून आलेले सात लाख ६७ हजार रुपये पती आणि सासू यांच्या बॅंक खात्यात हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले. पतीसह सासरच्याकडून वारंवार मारहाण, शिवीगाळ आणि पैशांसाठी दबाव आणल्याचा आरोप विवाहितेने फिर्यादीत केला आहे. पुढील तपास विश्रामबाग पोलिस करीत आहेत.