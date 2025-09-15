पुणे

Marathi Sahitya Sammelan:'मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी विश्वास पाटील'; साताऱ्यात एक ते चार जानेवारीदरम्यान रंगणार साहित्यप्रेमींचा मेळा

Literary Fest in Satara: महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाहूपुरी शाखेने संमेलनाचे आयोजन केले असल्याने पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने कोणाचेही नाव अध्यक्षपदासाठी सुचविले नाही. अन्य संस्थांनी सुचवलेल्या नावांमध्ये विश्‍वास पाटील यांचे नाव अग्रभागी होते.
Renowned author Vishwas Patil elected President of Marathi Sahitya Sammelan 2025 in Satara.

Renowned author Vishwas Patil elected President of Marathi Sahitya Sammelan 2025 in Satara.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: सातारा येथे होणाऱ्या ‘९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलना’च्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक ‘पानिपत’कार विश्‍वास पाटील यांची निवड करण्यात आली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. साताऱ्यातील शाहू स्टेडियम येथे एक ते चार जानेवारी या कालावधीत हे संमेलन होणार आहे.

Loading content, please wait...
Satara
pune
festival
Marathi Literature
Marathi Sahitya Sammelan
president
district
Cultural heritage
Literature

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com