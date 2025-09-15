Marathi Sahitya Sammelan:'मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी विश्वास पाटील'; साताऱ्यात एक ते चार जानेवारीदरम्यान रंगणार साहित्यप्रेमींचा मेळा

पुणे: सातारा येथे होणाऱ्या ‘९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलना’च्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील यांची निवड करण्यात आली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. साताऱ्यातील शाहू स्टेडियम येथे एक ते चार जानेवारी या कालावधीत हे संमेलन होणार आहे. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.शतकपूर्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले आगामी साहित्य संमेलन एकेकाळची मराठा साम्राज्याची राजधानी असलेल्या सातारा येथे होणार आहे. मराठ्यांच्या इतिहासातील घटनांवर आधारित अनेक वाचकप्रिय ऐतिहासिक कादंबऱ्यांचे लेखन करणारे विश्वास पाटील यांची या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड होण्याचा अनोखा योगायोग यानिमित्ताने जुळून आला आहे..महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची घोषणा केली. याप्रसंगी महामंडळाचे उपाध्यक्ष गुरय्या स्वामी, कार्यवाह सुनीताराजे पवार, कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. तत्पूर्वी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत महामंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला महामंडळाच्या चारही घटक संस्थांसह संलग्न आणि समाविष्ट संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाहूपुरी शाखेने संमेलनाचे आयोजन केले असल्याने पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने कोणाचेही नाव अध्यक्षपदासाठी सुचविले नाही. अन्य संस्थांनी सुचवलेल्या नावांमध्ये विश्वास पाटील यांचे नाव अग्रभागी होते. त्यामुळे त्यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली. सभेत मतदान घेण्याची वेळ आली नाही, तसेच अध्यक्षांनाही त्यांचे मत नोंदवावे लागले नाही. साताऱ्यातील या संमेलनाचे आयोजन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची शाहूपुरी शाखा आणि मावळा फाउंडेशनतर्फे केले जात आहे. साताऱ्यात होणारे हे चौथे संमेलन आहे. १९९३ मध्ये छत्रपती शाहू स्टेडियम येथेच ६६ वे साहित्य संमेलन झाले होते..‘टीका करा; पण सहभागी व्हा’साहित्य संमेलनाच्या सर्व पूर्वाध्यक्षांना, सरस्वती सन्मानप्राप्त लेखकांना, साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त निवडक लेखकांना, तसेच साहित्य महामंडळाच्या माजी अध्यक्षांना संमेलनासाठी निमंत्रित केले जाणार असल्याची माहिती प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली. ‘‘अनेक ज्येष्ठ साहित्यिकांनी यापूर्वी साहित्य संमेलनावर टीका केली. मात्र, ते मराठीतील मान्यवर साहित्यिक आहेत. त्यांनी टीका जरूर करावी, सुधारणांसाठी टीका आणि सूचनांचे आम्ही स्वागतच करू. मात्र, संवाद सुरू राहिला पाहिजे, अशी आमची भूमिका असून, त्यासाठी सर्व ज्येष्ठ-श्रेष्ठ साहित्यिकांना आम्ही संमेलनात सहभागी होण्याचे निमंत्रण देत आहोत,’’ असे जोशी म्हणाले..चार दिवसांचे संमेलन; ग्रंथदिंडी आदल्याच दिवशीयंदा हे संमेलन चार दिवस होणार असून, पिंपरी-चिंचवड येथील ८९ व्या साहित्य संमेलनानंतर प्रथमच चार दिवसांचे साहित्य संमेलन होणार आहे. संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या आदल्या दिवशी ग्रंथदिंडी निघणार असून, त्याच दिवशी दुपारी ग्रंथप्रदर्शनाचे, कवी कट्टा आणि बालकुमारांसाठीच्या आनंद मेळाव्याचे उद्घाटन होईल..साहित्य संमेलन म्हणजे अभिजात मराठीचा मानबिंदू. अशा या संमेलनाची शतकपूर्तीकडे वाटचाल सुरू आहे. या वाटचालीत सातारा येथे नियोजित ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील यांची निवड ही यथार्थ आहे. पाटील यांनी आपल्या दमदार लेखणीतून वैविध्यपूर्ण आणि कसदार साहित्यकृतींची निर्मिती केली आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.यंदाच्या संमेलनाची वैशिष्ट्येवाचकांना चार दिवस ग्रंथप्रदर्शनाचा लाभग्रंथप्रदर्शनातूनच संमेलन स्थळी प्रवेशतोचतोचपणा टाळण्यासाठी मागील पाच वर्षांच्या संमेलनातील विषय आणि वक्ते यंदा वगळण्याचा प्रयत्नवक्त्यांच्या भाषणांपेक्षा चर्चेतून परिसंवादातील विषयांना न्याय देण्याचा प्रयत्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.