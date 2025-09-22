पुणे

Chandrashekhar Bawankule : पुण्‍याला सर्वोत्‍तम पायाभूत सुविधांचे शहर बनविण्‍याचा निर्धार

पुण्‍याला २०२९, २०३५ व २०४७ या ती टप्‍प्‍यात सर्वोत्‍तम पायाभूत सुविधांचे शहर बनविण्‍याचा निर्धार महाराष्‍ट्र शासनाचा आहे.
पुणे - मुख्‍यमंत्र्यांचे पुण्‍याकडे बारकाईने लक्ष आहे. ते दर दोन आठवड्यांनी पुण्‍यात येतात. पुणे हे धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक शहर असून त्‍याचबरोबर येथील वाहतूक समस्‍या दूर करण्‍यासाठी व करदात्‍यांच्‍या सोयीसाठी एकवेळ कर भरणा प्रणाली (वन टाइम टॅक्‍स) लागू करण्याबाबत विचार करण्‍यात येईल. मी पुणे पायाभूत सुविधा समितीचा सदस्‍य आहे.

