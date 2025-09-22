पुणे - मुख्यमंत्र्यांचे पुण्याकडे बारकाईने लक्ष आहे. ते दर दोन आठवड्यांनी पुण्यात येतात. पुणे हे धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक शहर असून त्याचबरोबर येथील वाहतूक समस्या दूर करण्यासाठी व करदात्यांच्या सोयीसाठी एकवेळ कर भरणा प्रणाली (वन टाइम टॅक्स) लागू करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. मी पुणे पायाभूत सुविधा समितीचा सदस्य आहे..त्यामुळे, मला माहीत आहे की, पुणे शहराचा विकास हा कल्पना केली नसेल असा करण्याचा विचार आहे. पुण्याला २०२९, २०३५ व २०४७ या ती टप्प्यात सर्वोत्तम पायाभूत सुविधांचे शहर बनविण्याचा निर्धार महाराष्ट्र शासनाचा असल्याची ग्वाही राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी दिली. ते स्वारगेट येथील गणेश कला क्रीडा मंच येथे पुणे नवरात्रौ महोत्सव २०२५ सोहळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते..यावेळी नगर विकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार, भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, माजी गृहमंत्री रमेश बागवे, अप्पर पोलिस आयुक्त संजय पाटील, आकाशवाणीचे प्रसारण अधिकारी इंद्रजित बागल, महोत्सवाचे अध्यक्ष आबा बागूल, जयश्री बागूल व पुरस्कार्थी व्यासपीठावर उपस्थित होते..बावनकुळे म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वस्तूंवर सेवा वस्तू कर (जीएसटी) कमी करून देशाला मोठे गिफ्ट दिले आहे. आमचे सरकार गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी काम करत आहे. शासनाला भलेही या नव्या करप्रणालीतून काही कोटी कमी मिळतील. मात्र त्यातून गरिबांचे व सामान्यांचे कल्याण होईल. त्याचबरोबर स्वदेशीचा मूलमंत्र दिला आहे. त्यातूनच २०४७ चा विकसित भारताचे निर्माण होईल..प्रास्ताविक करताना बागूल म्हणाले, ‘‘हा राजकीय कार्यक्रम नाही. हे पक्षविरहित महोत्सवाचे व्यासपीठ आहे. मी आमंत्रण पत्रिकेवर नाव तर छापले, पण बावनकुळे येणार नाहीत, अशी चर्चाही झाली. मात्र बावनकुळे माझ्या शब्दाला मान देऊन ते आले. पुणेकर सध्या वाहतूक कोंडीने त्रस्त आहेत.माझ्याकडे वाहतुकीचा मायक्रो प्लॅन तयार आहे. बावनकुळे यांनी त्यामध्ये लक्ष घातले तर पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून कायमची सुटका होऊ शकेल. त्याचबरोबर, महापालिकेमध्ये ‘वन टाइम टॅक्स’चे हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतील.’’.बागुलांच्या वाक्यांनी रंगली चर्चाप्रास्ताविक करताना बागूल यांनी ‘साहेब (बावनकुळे) माझे समाजबांधव आहेत. ते माझ्या विनंतीला मान देऊन ते आले. ते सर्वसमावेशक असून कोणालाही पक्षात घेऊ शकतात, इतका साहेबांचा शब्द महत्त्वाचा आहे’ असे काही मनोगत व्यक्त केले. त्यावर बावनकुळे यांनी त्यांच्या भाषणादरम्यान ‘आपल्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत’ अशी प्रतिक्रिया दिल्याने अप्रत्यक्षरीत्या बागूल यांनी पक्षबादलाचे संकेत दिले असल्याची चर्चा उपस्थितांमध्ये रंगली होती..मान्यवरांचा सत्कारयावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांना ’महर्षी पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्यात आले. तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. मेधा सामंत, बुलडाणा अर्बन बँकेचे प्रमुख शिरीष देशपांडे, लोककलावंत प्रमिला लोदगेकर यांना ‘लक्ष्मीमाता जीवनगौरव पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले.तसेच डॉ. मयूर कर्डिले, डॉ. अरविंद खोमणे यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. यावेळी विविध वाद्यांचा कलासंगम असलेला कलाविष्कार हा कार्यक्रम सादर करण्यात आला. शिल्पा देशपांडे यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.