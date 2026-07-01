पुणे

Eye Donation: ६० वर्षांनंतर डोळ्यात उजेड! नेत्रदानामुळे ६३ वर्षीय महिलेची यशस्वी नेत्ररोपण शस्त्रक्रिया; बालपणापासूनचे अंधत्व दूर

Eye donation restores sight after 60 years of blindness: तरुणाच्या मरणोत्तर नेत्रदानातून ६३ वर्षीय वंदना डुंबरे यांना मिळाला नवा उजेड; गॅलेक्सी आय हॉस्पिटलमध्ये पाच तासांच्या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेनंतर साठ वर्षांचे अंधत्व दूर
From Darkness to Light: Eye Donation Ends Six Decades of Blindness

From Darkness to Light: Eye Donation Ends Six Decades of Blindness

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-रवींद्र पाटे

नारायणगाव: बालपणापासूनच डाव्या डोळ्याला अंधत्व आलेल्या ओतूर येथील वंदना खंडू डुंबरे( वय-६३ ) या ज्येष्ठ महिलेच्या डोळ्याची नेत्ररोपण शस्त्रक्रिया येथील पद्मश्री डॉ. मनोहर डोळे मेडिकल फाउंडेशनच्या गॅलेक्सी आय हॉस्पिटल रुग्णालयात करण्यात आली. नेत्ररोपणामुळे मागील सुमारे साठ वर्षाचे अंधत्व दूर झाल्याने वंदना डुंबरे यांनी रुग्णालय प्रशासनाचे व मरणोतर नेत्रदान करणाऱ्या युवकाचे आभार मानले आहेत.

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