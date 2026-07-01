Eye Donation: ६० वर्षांनंतर डोळ्यात उजेड! नेत्रदानामुळे ६३ वर्षीय महिलेची यशस्वी नेत्ररोपण शस्त्रक्रिया; बालपणापासूनचे अंधत्व दूर

-रवींद्र पाटे नारायणगाव: बालपणापासूनच डाव्या डोळ्याला अंधत्व आलेल्या ओतूर येथील वंदना खंडू डुंबरे( वय-६३ ) या ज्येष्ठ महिलेच्या डोळ्याची नेत्ररोपण शस्त्रक्रिया येथील पद्मश्री डॉ. मनोहर डोळे मेडिकल फाउंडेशनच्या गॅलेक्सी आय हॉस्पिटल रुग्णालयात करण्यात आली. नेत्ररोपणामुळे मागील सुमारे साठ वर्षाचे अंधत्व दूर झाल्याने वंदना डुंबरे यांनी रुग्णालय प्रशासनाचे व मरणोतर नेत्रदान करणाऱ्या युवकाचे आभार मानले आहेत..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...डाव्या डोळयाच्या बुबुळावर पांढऱ्या रेषा व टिक पडल्याने बालपणात वंदना डुंबरे यांना अंधत्व आले होते. डाव्या डोळ्याचे अंधत्व दूर करण्यासाठी त्यांनी अनेक नेत्र तज्ञांकडून उपचार करून घेतले. मात्र या समस्येपासून त्यांची सुटका झाली नाही. यामुळे वयाच्या 63 वर्षापर्यंत त्यांनी उजव्या डोळ्यानेच आपल्या आयुष्याचा खडतर प्रवास केला. वाढत्या वयाबरोबरच रक्तदाब, मधुमेह व संधिवात आदि आजार सुरू झाले..या आजारामुळे उजव्या डोळ्याची दृष्टी कमी झाल्यास पुढे काय या समस्येमुळे त्या चिंतेत होत्या.येथील पद्मश्री डॉ. मनोहर डोळे मेडिकल फाउंडेशनच्या रुग्णालयात त्यांनी डावा डोळ्यांची तपासणी करून घेतली. यावेळी फाउंडेशनचे संचालक डॉ.संदीप डोळे यांनी डाव्या डोळ्यावर नेत्ररोपण केल्यास दृष्टी प्राप्त होऊ शकते असा सल्ला व विश्वास वंदना डुंबरे यांना दिला. रुग्णालयात त्यांच्या डोळ्याच्या सर्व तपासण्या करण्यात आल्या.शस्त्रक्रियेसाठी नेत्रदात्याची गरज होती..अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे योग्य बुबुळ उपलब्ध होताच ३० मे २०२६ रोजी कॉर्निया नेत्रतज्ञ डॉ. आरूषी गोयल - देशमुख यांनी वंदना यांच्या डोळ्यावर नेत्ररोपण शस्त्रकिया केली. नेत्ररोपण शस्त्रक्रियेसाठी सुमारे पाच तास लागले. वयोमानुसार शरीराची प्रतिकार क्षमता कमी होत असते. या परिस्थितीत इतर व्याधी असलेल्या व ज्येष्ठ असलेल्या व्यक्तीवर यशस्वी नेत्ररोपण शस्त्रक्रिया करणे गुंतागुंतीचे असते. मात्र ही नेत्ररोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यात यश मिळाले आहे. अशी माहिती कॉर्निया नेत्रतज्ञ डॉ. आरूषी गोयल - देशमुख यांनी दिली..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.ग्रामीण, दुर्गम भागात अंधत्व निवारणाचे काम मागील 40 वर्षापासून सुरू आहे.डोळयाचा पडदा खराब झाल्यानंतर नेत्ररोपणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. नेत्रपटल नेत्रदानाद्वारेच मिळू शकते. नेत्रदाना बाबत अजूनही समाजात जागृती नाही. नेत्रदान घेण्याची सोय व नेत्रपटल बसविण्याची शस्त्रक्रिया पद्मश्री डॉ. मनोहर डोळे मेडिकल फाउंडेशनच्या महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त 'माधव नेत्रपेढी' द्वारे उपलब्ध आहे. गरजूचे अंधकारमय जीवन प्रकाशमय करण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून नेत्रदान करावे. नेत्रदान करून ' मरावे परि नेत्र रूपी उरावे'.डॉ.संदीप डोळे( संचालक : पद्मश्री डॉ. मनोहर डोळे मेडिकल फाउंडेशन):.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.