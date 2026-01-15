Pune News: वाघोलीला जाऊन मतदान करू नका, अन्यथा रडूस्तर चोप मिळेल; बॅनरबाजीद्वारे दुबार मतदान टाळण्याचे आवाहन!

-प्रमोल कुसेकरमांडवगण फराटा : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज मतदान प्रक्रिया सुरू असताना शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागात एकच खळबळ उडाली आहे. मांडवगण फराटा, तळेगाव ढमढेरे, वडगाव रासाई, इनामगाव, निर्वी, बाभुळसर बुद्रुक, पिंपळसुटी,तांदळी आदी गावांतील अनेक ग्रामस्थांची नावे पुणे महानगरपालिकेच्या मतदारयादीत आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम व अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.या पार्श्वभूमीवर मांडवगण फराटा व परिसरात बुधवारी मध्यरात्री अज्ञात व्यक्तीच्या वतीने फ्लेक्स लावून दुबार मतदान केल्यास किंवा त्यासाठी वाघोली येथे गेल्यास “रडूस्तर चोप देऊन पोलिसी कारवाईला सामोरे जावे लागेल,” असा थेट आणि सज्जड इशारा देण्यात आला आहे.या बॅनरबाजीमुळे संपूर्ण गावासह आसपासच्या परिसरात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!..विशेष म्हणजे मांडवगण फराटा ग्रामपंचायत हद्दीतील अनेक मतदारांची नावे ग्रामपंचायत मतदारयादीत असतानाच वाघोली (पुणे महानगरपालिका) मतदारयादीतही नोंद असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.मात्र, फ्लेक्सवर केवळ २५ मतदारांचीच नावे प्रसिद्ध करण्यात आल्याने उर्वरित मतदारांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..पुणे महानगरपालिकेच्या मतदारयादीत शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागातील अनेक गावांतील मतदारांची नावे समाविष्ट झाल्याचे दिसून येत असून, यातील बहुतांश मतदार प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहेत. तरीही त्यांची नावे महापालिकेच्या मतदारयादीत आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व नाराजी व्यक्त होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर नावे असतानाही मोजक्याच व्यक्तींची नावे देऊन फ्लेक्स लावण्यात आल्याने संभ्रमासह संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.. शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागातील अनेक गावांच्या मुख्य चौकात अशा प्रकारची बॅनरबाजी करण्यात आली असून, दुबार मतदान हा गंभीर व कायद्याने दंडनीय गुन्हा असल्याचे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारात कोणीही सहभागी झाल्यास थेट पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही या फ्लेक्सद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी कायद्याचे पालन करून निवडणूक प्रक्रिया शांततेत व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. .धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...दरम्यान, या प्रकारामुळे गावोगावी चर्चेला उधाण आले असून, पुणे महानगरपालिका निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन व निवडणूक यंत्रणेने या गंभीर प्रकाराची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. काही ठिकाणी संतप्त झालेल्या नागरिकांनी हे फ्लेक्स फाडून टाकल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.