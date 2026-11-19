पुणे: अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार घोषित करण्यात आलेल्या मतदारांना अंतिम यादीत स्थान मिळावे, यासाठी पुन्हा एक संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे ३० नोव्हेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील २८ लाख ६८ हजार २२३ मतदारांना अर्ज क्रमांक सहा भरून पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होता येणार आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेत पडताळणी अर्ज भरण्यासाठी १५ ऑगस्टची मुदत दिली होती. या मोहिमेपूर्वी जिल्ह्यात एकूण मतदारांची संख्या ९० लाख ८१ हजार १७३ इतकी होती. मात्र, ज्या मतदारांनी हे पडताळणी अर्ज भरले नाहीत, अशांना प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आले. त्यात अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदारांचा समावेश होता. अशा मतदारांची संख्या जिल्ह्यात २८ लाख ६८ हजार २२३ इतकी होती. .त्यामुळे प्रारूप मतदार यादीत जिल्ह्यातील एकूण मतदारांची संख्या ६२ लाख ११ हजार ९५० इतकी झाली. या मतदारांमध्येही नाव आणि पत्त्यांतील विसंगती आणि २००२ च्या मतदार यादीतील माहिती न देणाऱ्यांची सुनावणी घेऊन त्यातील पात्र मतदारांना अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या मतदार यादीवर हरकती व सूचना देण्यासाठी १३ नोव्हेंबरची मुदत आता १५ डिसेंबर करण्यात आली आहे..दरम्यान, अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदारांचा समावेश पुन्हा मतदार यादीत करण्यात येणार नाही. मात्र, तक्रारींच्या आधारे या मतदारांना यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात येणार आहे..अंतिम मतदार यादी २२ डिसेंबरला‘‘जिल्ह्यातील २८ लाख ६८ हजार मतदारांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज क्र. ६ भरून पुन्हा नाव नोंदवता येईल. केंद्रस्तरीय अधिकारी अर्जांचे वाटप करतील, तो भरून त्यांच्याकडेच जमा करावा,’’ असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले. तर, या अर्जांवर १० डिसेंबरपर्यंत कार्यवाही करणे आणि अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ती २२ डिसेंबरला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...आकडेवारी दृष्टिक्षेपात...पूर्वीचे एकूण मतदार : ९० लाख ८१ हजार १७३वगळलेले मतदार : २८ लाख ६८ हजार २२३प्रारूप यादीतील मतदार : ६२ लाख ११ हजार ९५०अर्जक्रमांक सहा भरण्याची मुदत : ३० नोव्हेंबरपर्यंतहरकती व सूचनांची मुदत : १५ डिसेंबरपर्यंत (पूर्वीची १३ नोव्हेंबर)अंतिम मतदार यादी : २२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार (पूर्वीची ३० नोव्हेंबर) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.