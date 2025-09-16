Municipal Corporation Election : पुणे महापालिकेसाठी जानेवारीच्या शेवटच्या टप्प्यात मतदान होण्याची शक्यता

पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश दिल्यानंतर आता प्रत्यक्ष मतदान कधी होणार याचे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. पुणे महापालिकेसाठी जानेवारीच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे २३ जानेवारीपूर्वी मतदान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे त्याच्या किमान दीड महिना आधी निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही राज्य सरकारला निवडणुका पार पाडता आलेल्या नाहीत. यासंदर्भात आज (ता. १६) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक न झाल्याबद्दल जाब विचारलाच पण निवडणूक घेण्यासाठी आता ३१ जानेवारी २०२६ ची मुदत दिली आहे..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यांची प्रभाग रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये ४० प्रभाग हे चार सदस्यांचे तर एक प्रभाग हा पाच सदस्यांचा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मान्यनेनुसार प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करून त्यावर हरकती सूचना मागविण्यात आल्या होत्या..शासनातर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ५ हजार ९२२ हरकतींची सुनावणी पार पडली असून, त्याचा अहवाल आता राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी अंतिम केलेला अहवाल शासनाकडून निवडणूक आयोगाकडे २२ सप्टेंबर पर्यंत सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक ते बदक करून ३ ऑक्टोबर ते ६ ऑक्टोबर या कालावधी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली जाणार आहे..त्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी), महिला आराक्षणासाठीची सोडत काढली जाईल. ही सर्व प्रक्रिया ऑक्टोबर महिन्यातच पार पडणार आहे. त्यानंतर मतदार याद्या प्रभाग निहाय फोडणे, हरकती सूचना मागविणे, मतदार यादी अंतिम करणे ही प्रक्रिया पार पडणार आहे..प्रशासनाची ही प्रक्रिया पार पडत असताना दुसरीकडे इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यासाठी कंबर कसावी लागणार आहे. डिसेंबर महिन्यात महापालिका निवडणुकीचा आचारसंहिता जाहीर होऊन उमेदवारी जाहीर होण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग येणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता जाहीर करताना निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होईलच..पण पुणे महापालिकेची निवडणुकीसाठीचे मतदान हे जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात होणार आहे. ही तारीख २३ जानेवारी असू शकते. निवडणूक आयोगाच्या नियोजनात बदल झाला तर ही तारीख १५ ते २० जानेवारी या दरम्यान असू शकते. पण जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात निवडणूक होऊन, फेब्रुवारी महिन्यात महापौर पदाची निवडणूक होईल, असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.