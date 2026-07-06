पुणे

Pune Rain Alert: वडीवळे धरण ९० टक्के भरलं; मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग सुरू; इंद्रायणी काठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Maval heavy rainfall dam water release: धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने वाढल्याने सांडव्यावरील दरवाज्यांतून ५,९२५ क्युसेक्स विसर्ग; इंद्रायणी काठच्या गावांना सतर्क राहण्याचे आवाहन
Wadivale Dam Near Full Capacity; Authorities Warn Residents Along Indrayani River

Wadivale Dam Near Full Capacity; Authorities Warn Residents Along Indrayani River

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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तळेगाव दाभाडे : मावळ तालुक्यातील वडीवळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. सोमवारी (६ जुलै) सकाळी ११ वाजेपर्यंत धरण ८९.४० टक्के भरले असून, पाणीसाठा नियंत्रित ठेवण्यासाठी सकाळी ८ वाजल्यापासून धरणाच्या सांडव्यावरील दरवाज्यांद्वारे नदीपात्रात ५,९२५ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.

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