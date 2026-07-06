Pune Rain Alert: वडीवळे धरण ९० टक्के भरलं; मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग सुरू; इंद्रायणी काठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

तळेगाव दाभाडे : मावळ तालुक्यातील वडीवळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. सोमवारी (६ जुलै) सकाळी ११ वाजेपर्यंत धरण ८९.४० टक्के भरले असून, पाणीसाठा नियंत्रित ठेवण्यासाठी सकाळी ८ वाजल्यापासून धरणाच्या सांडव्यावरील दरवाज्यांद्वारे नदीपात्रात ५,९२५ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत धरण परिसरात १९९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास अथवा धरणात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढल्यास परिस्थितीनुसार विसर्गात वाढ किंवा घट केली जाऊ शकते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..नदीपात्रात किंवा नदीकाठावर कोणत्याही परिस्थितीत उतरू नये, असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. तसेच नदीलगतच्या परिसरातील जनावरे, शेतीपंप, वाहने तसेच इतर साहित्य तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...ही माहिती पुणे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता दि. म. डुबल यांनी प्रसिद्धीस दिली असून, सहाय्यक अभियंता (श्रेणी-२) वैभव नितोरे यांनीही नागरिकांना प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.