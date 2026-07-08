पुणे

Pune: दुर्घटना टळली: मासेमारी करणारे आदिवासी समाजातील १९ नागरिक सुरक्षित स्थळी

Wadj Dam Water Release Triggers Flood in Meena River: वडज धरणातून पाणी सोडल्याने मीना नदीला पूर आला असून नारायणगाव परिसरातील १९ आदिवासी नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रवींद्र पाटे

नारायणगाव: वडज धारणातून मीना नदी पात्रात आठरा हजार कुसेक्सने पाणी सोडल्याने मीना नदीला पूर आला असून नदीतून धोक्याच्या पातळीवरून पाणी वाहत आहे. वडज ते नारायणगाव दरम्यानचे मिना नदीवरील व कोल्हापूर बंधाऱ्यावर असलेले पुल पाण्याखाली गेल्याने दळणवळण ठप्प झाले आहे.वारुळवाडी येथे मीना नदीच्या काठावर झोपड्या बांधून राहणाऱ्या कातकरी आदिवासी समाजातील लहान मुलांसह एकोणीस नागरिकांना नारायणगाव पोलिस, महसूल विभाग व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांनी तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवल्याने मोठी दुर्घटना टळली.

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