Pune: दुर्घटना टळली: मासेमारी करणारे आदिवासी समाजातील १९ नागरिक सुरक्षित स्थळी

रवींद्र पाटे नारायणगाव: वडज धारणातून मीना नदी पात्रात आठरा हजार कुसेक्सने पाणी सोडल्याने मीना नदीला पूर आला असून नदीतून धोक्याच्या पातळीवरून पाणी वाहत आहे. वडज ते नारायणगाव दरम्यानचे मिना नदीवरील व कोल्हापूर बंधाऱ्यावर असलेले पुल पाण्याखाली गेल्याने दळणवळण ठप्प झाले आहे.वारुळवाडी येथे मीना नदीच्या काठावर झोपड्या बांधून राहणाऱ्या कातकरी आदिवासी समाजातील लहान मुलांसह एकोणीस नागरिकांना नारायणगाव पोलिस, महसूल विभाग व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांनी तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवल्याने मोठी दुर्घटना टळली. .वडज धरण पाणलोट क्षेत्रात मंगळवारी सायंकाळी पाच नंतर पावसाचा जोर वाढला. सुमारे 118 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. वडज धरण 100 टक्के भरले आहे. पूर नियंत्रण व धरण सुरक्षिततेसाठी वडज धरणातून आठरा हजार क्यूसेक्स पाणी सोडल्याने मीना नदीला पूर आला आहे. वडज ते नारायणगाव दरम्यानचे सावरगाव, आर्वी,पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव, नारायणगाव, वारूळवाडी या गावांना जोडणारे मिना नदीवरील पूल.Dance Bar Rule: ऑर्केस्ट्रा आणि डान्स बार नियमांमध्ये मोठे बदल! अश्लील नृत्य करणाऱ्यांना आता नाही माफी; महाराष्ट्र विधानसभेचा मोठा निर्णय.पाण्याखाली गेल्याने त्या गावातील दळणवळण बंद झाले आहे. याचा फटका दूध उत्पादक व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी यांना बसला आहे. नारायणगाव व वारूळवाडी येथील पुलाचे लोखंडी कठडे पुरामुळे वाहून गेले आहेत.नारायणगाव पोलीस स्टेशन व कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या वतीने नदीकाठच्या नागरिकांना सावधनतेचा इशारा देण्यात आला आहे..त्या दृष्टीने नदी काठावर असलेल्या निमदरी,सावरगाव, येणेरे, गुंजाळवाडी, आर्वी, वारूळवाडी, नारायणगाव या ग्रामपंचायतीने आपल्या परिसरात सकाळी दवंडी देऊन नागरिकांना सतर्क केले आहे. वारूळवाडी येथे मीना नदी काठावर झोपड्या बांधून त्या ठिकाणी मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणारे कातकरी समाजाचे नागरिक राहत असल्याची माहिती पोलीस पाटील सुशांत भुजबळ यांना मिळाली.. 'मलाही माहितेय की तो कसा आहे?' अंकुश चौधरीबद्दल दीपा परब म्हणाली, 'आम्ही नवरा बायको होण्याअगोदर...'.सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार मंगेश लोखंडे,दत्तात्रय ढेंबरे,आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, रवी डोंगरे,माजी सैनिक ज्ञानेश्वर पवार, उपसरपंच योगेश पाटे,सरपंच विनायक भुजबळ यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन कातकरी कुटुंबातील कांताराम शंकर गोठारणे,रतन हीलम,शिवाजी गोटाराणे,संतोष हीलम,ठकुबाई हीलम,सविता पवार,मंगेश हीलम,सोमनाथ वाघमारे,शितल वाघमारे,संगीता वाघमारे,अनिता पिंपळे,मंगल बंडू वाघ आदिसह सात मुलांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. पावसामुळे वारुळवाडी येथील सारिका माने यांचे घर कोसळले. गणपीर बाबा डोंगराकडून मीना नदीला जोडणारा ओढा स्थानिक शेतकऱ्यांनी बंद केल्याने आलेले पुराचे पाणी येथील ग्रामोन्नती मंडळ संचलित सखुबाई उमाजी तांबे या शाळेच्या आवारात शिरले. परिसरातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.