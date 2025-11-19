Wagholi Accident : वाघोलीत थांबलेल्या ट्रकला धडक; सेफ्टी लाइट नसल्याने दुचाकीस्वार जागीच ठार!

पुणे

Pune Nagar Highway : वाघोलीतील कटकेवाडी परिसरात थांबलेल्या ट्रकला पार्किंग लाइट किंवा सेफ्टी ट्रँगल न लावल्याने गंभीर अपघात झाला. ट्रकच्या पाठीमागून जोरदार धडक बसल्याने दुचाकीस्वार रणजित मिश्रा यांचा जागीच मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
वाघोली : थांबलेल्या ट्रकला दुचाकीस्वराची धडक बसली. या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. वाघोलीतील कटकेवाडी परिसरात ही घटना घडली. रणजित छोटन मिश्रा (३५, रा. वडगाव शेरी) असे मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिस हवालदार अशोक माने यांनी वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. रामू रामकिशोर वर्मा (रा. उत्तरप्रदेश) या ट्रक चालकावर व दुचाकीस्वराविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

