Pune Municipal Election : ‘थांबा अन् वाट पाहा’ची भूमिका; महाआघाडीबाबत ठाकरेंची शिवसेना-मनसे यांचा निर्णय

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी ‘थांबा अन् वाट पहा’ची भूमिका घेतली आहे.
shivsena mns logo

पुणे - दोन्ही राष्ट्रवादी आणि कॉँग्रेस यांच्यातील आघाडीचा निर्णय पक्का होत नाही, तोपर्यंत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी ‘थांबा अन् वाट पहा’ची भूमिका घेतली आहे.

