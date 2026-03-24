Pune Courier Services: पुण्याच्या पार्सलला युद्धाची धग; कुरिअर सेवेला मोठा फटका; दरात ४० टक्के तर पार्सल पोहोचण्यास लागणारे दिवसही दुप्पट झाले

पुणे: इराण आणि इस्राईल-अमेरिकेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. याचा मोठा फटका पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय कुरिअर सेवेला बसला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे १५ मार्चपर्यंत कुरिअर सेवा विस्कळीत झाली होती. आता सेवा संथ गतीने पूर्वपदावर येत असली, तरी पार्सलच्या दरात ३० ते ४० टक्के वाढ झाली असून, पार्सल पोहोचण्यास लागणारे दिवसही दुप्पट झाले आहेत. युद्धामुळे विमानांच्या संख्येत घट झाली असून, इंधनावरही ३० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावले आहेत. त्यामुळे पार्सलच्या दरात आणि दिवसांत वाढ झाली आहे. सध्या दुबई, अबू धाबी, सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमान या आखाती देशांमधील कुरिअर सेवा जवळपास बंद आहे. इंग्लंड आणि युरोपात जाणाऱ्या पार्सलच्या दरात ३० टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ग्राहकांना प्रतिकिलो सुमारे २०० रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत. अमेरिकेला जाणाऱ्या पार्सलवरही परिणाम झाला आहे. युद्धापूर्वी चार ते पाच दिवसांत पोहोचणाऱ्या पार्सलला आता १० ते १२ दिवसांचा कालावधी लागत असून, दरातही १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..याबाबत फाल्कन इंटरनॅशनल कुरिअरचे संचालक इम्रान तांबोळी म्हणाले, ''आखाती देशांतील संघर्षाची पहिली ठिणगी २८ फेब्रुवारीला पडली. मात्र, त्याचा फटका त्यापूर्वी पाठवलेल्या पार्सलना बसला. २३ फेब्रुवारीपासून पाठवलेले पार्सल १५ मार्चपर्यंत अडकले होते. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये ग्राहकांना ते मिळण्यास सुरुवात झाली. ज्यांच्यासाठी पार्सल पाठवले, त्यातील बहुतांश नागरिक युद्धाच्या परिस्थितीमुळे मायदेशी परतले. त्यामुळे युद्धापूर्वी पाठवलेले सुमारे ३०० ते ४०० किलोचे पार्सल, तर दुबईत अद्यापही अडकून पडले आहेत.''.युद्धापूर्वी अनेक ग्राहकांनी नियमित दरांमध्ये बुकिंग केले होते. मात्र, त्यानंतर इंधनावरील अधिभारात (फ्युएल सरचार्ज) ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याने पार्सलचे दर अचानक वाढले. वाढीव दरांमुळे कंपन्या आणि ग्राहकांनाही आर्थिक भुर्दंड बसला. काहींनी वाढीव खर्च न परवडल्याने पार्सल परत मागवणे पसंत केले आहे, असेही तांबोळी यांनी सांगितले..एन स्टार लॉजिस्टिक्सच्या स्नेहल मुजुमदार म्हणाल्या, ''दुबईमध्ये फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात ज्यांचे पार्सल पाठवले होते, ते मायदेशी आल्याने त्यांचे पार्सल तेथील वितरकांकडे पडून आहेत. पार्सल जोपर्यंत स्वीकारत नाही, तोपर्यंत दुबईतील वितरक सहकार्य करणार का, याबाबत वारंवार ग्राहक विचारत आहेत. आम्ही आश्वस्त करत असलो, तरी युद्धामुळे काही गोष्टी आमच्याही हाताबाहेर आहेत. तसेच, दर वाढल्याने ग्राहकांची संख्याही रोडावली आहे.''.युद्धापूर्वी सद्यःस्थिती (मार्च २०२६) फरकसरासरी कुरिअर दर (प्रति किलो)५००-७०० रुपये ८५० -९५० रुपये ४० टक्के वाढडिलिव्हरी वेळ (अमेरिका/युरोप)४-५ दिवस १०-१२ दिवस दुप्पट दिवसइंधन सरचार्ज४० टक्के ६०- ६५ टक्के २५ टक्के वाढ.