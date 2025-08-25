MP Supriya Sule : सत्ताधाऱ्यांकडून पक्ष, घर फोडल्यानंतर आता प्रभाग फोडण्याचे राजकारण सुरू

पुणे - 'महापालिकेने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता प्रभागवरहनेमध्ये पारदर्शकता ठेवावी. निवडणुकीत नागरिक केंद्रबिंदू असला पाहिजे, निवडणूक जिंकणे हा केंद्रबिंदू कसा असू शकतो? पुणे, मुंबई येथे ज्यांनी चांगले काम केले आहे, त्यांचेच प्रभाग फोडण्याची मनमानी करण्यात आली आहे..राज्याच्या सत्तेतील सर्वात मोठ्या पक्षाने हा अन्याय केला आहे. सत्तेतील काही पक्षानी त्यावर नाराजीही व्यक्त केली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी पक्ष, घर फोडल्यानंतर आता प्रभाग फोडण्यासारखे फोडाफोडेची राजकारण सुरू केले आहे.' अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवरून सरकारवर टीका केली..खासदार सुळे यांनी सोमवारी सकाळी शहरातील विविध प्रश्नाबाबत महापालिकेत बैठक घेतली. यावेळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, सचिन दोडके यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर सुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला..'प्रारूप प्रभाग रचनेवरील हरकती आणि सुचनासाठी ४ सप्टेबर मुदत दिली आहे. मात्र हा गणेशोत्सवाचा कालावधी असल्याने हरकती व सूचनांसाठी १० स्प्टेंबर पर्यंत मुदत देण्याच्या मागणीबाबत राज्य निवडणुक आयोगास पत्र देणार असल्याचे सुळे यांनी सांगितले.सुळे म्हणाल्या, 'एखाद्याच्या सोईसाठी प्रभाग रचना करू नका. निवडणुक जिकणे हा केंद्रबिदु असू शकत नाही, तर नागरिक केंद्रबिंदू असला पाहिजे. पुणे, मुंबईत चांगले काम करणाऱ्या लोकांचेच प्रभाग फोडले आहेत. राज्याच्या सत्तेतील सर्वात मोठ्या पक्षाने हा अन्याय केला आहे. सत्तेतील काही पक्षानी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. अन्यायाविरुद्ध बोलणे ही नैतिक जबाबदारी आहे. कायद्यानुसार प्रभाग रचना झाली पाहिजे.'.सुळे म्हणाल्या, 'लाडकी बहिण योजनेतील सॉफ्टवेअरला पुरूष आणि स्त्री यामधील फरक कळला नाही का? या योजनेत ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या भ्रष्टाचाराबाबत आम्ही जनहित याचिका दाखल करणार आहोत. राज्यातील महायुतीच्या सरकारच्या काळात दर तीन तासला एक शेतकरी आत्महत्या करत आहे. ही गंभीर बाब असून सरकारने या प्रश्नांकडे लक्ष दिले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.