MP Supriya Sule : सत्ताधाऱ्यांकडून पक्ष, घर फोडल्यानंतर आता प्रभाग फोडण्याचे राजकारण सुरू

पुणे, मुंबईत चांगले काम करणाऱ्या लोकांचेच प्रभाग फोडले आहेत. राज्याच्या सत्तेतील सर्वात मोठ्या पक्षाने हा अन्याय केला आहे.
पुणे - 'महापालिकेने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता प्रभागवरहनेमध्ये पारदर्शकता ठेवावी. निवडणुकीत नागरिक केंद्रबिंदू असला पाहिजे, निवडणूक जिंकणे हा केंद्रबिंदू कसा असू शकतो? पुणे, मुंबई येथे ज्यांनी चांगले काम केले आहे, त्यांचेच प्रभाग फोडण्याची मनमानी करण्यात आली आहे.

