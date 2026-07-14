Jejuri Wari: मल्हारीच्या द्वारी माउलींची वारी! जेजुरीत भंडाऱ्याच्या उधळणीत पालखीचे स्वागत; वारकऱ्यांचा उत्साह शिगेला

जेजुरी : संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा सोमवारी जेजुरी मुक्कामी उत्साहात दाखल झाला. जेजुरी नगरपालिका आणि श्री मार्तंड देव संस्थानच्या वतीने भंडाऱ्याची उधळण करत पालखीचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. भंडाऱ्याच्या वर्षावामुळे पालखीला जणू सोनेरी झळाळी लाभल्याचे मनोहारी दृश्य वारकऱ्यांना अनुभवता आले..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.साकुर्डे येथील विसाव्यानंतर पालखी जेजुरीकडे मार्गस्थ झाली. दूरवरून खंडोबा गडाचे दर्शन होताच वारकऱ्यांनी ‘हरि’ आणि ‘हर’च्या नामाचा गजर सुरू केला. ‘मल्हारीची वारी, भक्तांची पंढरी; येळकोट जय मल्हार, दुमदुमली जेजुरी’ या जयघोषाने परिसर दणाणून गेला होता. टाळ-मृदंगाच्या गजरात आणि भंडाऱ्याच्या उधळणीत संपूर्ण वातावरण भक्तिरसाने भारावून गेले..पालखी कडेपठार चौकात पोहोचताच श्री मार्तंड देव संस्थान आणि जेजुरी नगरपालिकेच्या वतीने भंडारा उधळून स्वागत करण्यात आले. पालखीतळावर झालेल्या स्वागत सोहळ्यास नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई, उपनगराध्यक्ष गणेश निकुडे, मुख्याधिकारी चारुदत्त इंगुळे, श्री मार्तंड देव संस्थानचे मुख्य विश्वस्त ॲड. विश्वास पानसे उपस्थित होते.साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास समाज आरती झाली. नेहमीपेक्षा यावेळी वारकऱ्यांची गर्दी अधिक होती. वाहन चालविणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी आणि चालणाऱ्यांनी एका बाजूने चालावे असे समाज आरतीच्यावेळी सांगण्यात आले..गडावरही गर्दीदेवसंस्थान व नगरपालिका यांनी खंडोबाचा भंडारा वारकऱ्यांसाठी दिवसभर वितरित केला होता. ठिकठिकाणी अन्नदान, अभंग, प्रवचनाचे कार्यक्रम सुरू होते. जेजुरीकर साकुर्डेपर्यंत पालखीला आणण्यासाठी गेले होते. खंडोबाच्या दर्शनासाठी गडावर भाविकांनी गर्दी केली होती. शहरातील विविध ठिकाणी अन्नदान, भजन, कीर्तन, प्रवचने आणि धार्मिक कार्यक्रम झाले..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.वाहतुकीत बदलसंत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी मंगळवारी वाल्हे मुक्कामी जाणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. नीरेकडे जाणारी वाहतूक कोळविहिरे, राख आणि गुळूंचे मार्गे पर्यायी वळविण्यात आली असून, लोणंदहून पुण्याकडे जाणारी वाहतूक शिरवळ मार्गे वळविण्यात आली आहे. सकाळचा दौंडज खिंडीतील विसावा घेऊन पालखी वाल्हेकडे मार्गस्थ होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.