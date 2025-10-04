Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या ड्रायव्हरने अमली पदार्थ सेवन केले होते का? पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवली

महाराष्ट्रात कमी वेळातच चर्चेत आलेली नृत्यांगना गौतमी पाटील आता चांगल्या अडचणीत आली आहे. गौतमी पाटीलच्या मालकीच्या कारने 30 सप्टेंबरच्या पहाटे नवले पुलावर एका रिक्षाला धडक दिली होती. रिक्षा चालक सामाजी विठ्ठल मरगळे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या रिक्षेला कारने तीन पलटी मारल्या, मात्र कोणालाही त्यांना मदत केली नाही. .पोलिस स्टेशनसमोर आंदोलनरिक्षा चालकाच्या कुटुंबाने सिंहगड रोड पोलिस स्टेशनसमोर आंदोलन करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. चंद्रकांत पाटील यांनीही पोलिसांना कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या..गौतमी पाटीलच्या अडचणी आता वाढण्याची शक्यतात्यामुळे गौतमी पाटीलच्या अडचणी आता वाढण्याची शक्यता आहे. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे वाहन अपघाताचा तपास वर्ग करण्यात आला आहे. तपास सुरू असताना पाहिले जात आहे की, गौतमी पाटीलच्या ड्रायव्हरने अमली पदार्थ किंवा मद्य सेवन केले होते का..Gautami Patil : गौतमी पाटीलला उचलायची का नाही? चंद्रकांतदादांचा थेट DCPना कॉल.रक्ताचे नमुने फॉरेन्सिक तपासासाठी पाठवण्यात आलेत्यावेळी वाहन चालवणाऱ्याचे रक्ताचे नमुने फॉरेन्सिक तपासासाठी पाठवण्यात आले आहेत. गौतमी पाटीलला 30 सप्टेंबरला जबाब देण्यासाठी हजर राहण्याची नोटीस पुणे पोलिसांनी दिली आहे. घटनेचे CCTV फुटेजही पोलिसांनी मिळवले असून त्याचा तपास सुरु आहे..गुन्हे शाखेच्या दोन टीम तपासासाठी रवानासिंहगड पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या दोन टीम तपासासाठी रवाना करण्यात आल्या आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, संतोष उभे नावाचा चालक अपघात घडल्याच्या वेळी वाहन चालवत होता. अपघात घडल्यावेळी गौतमी पाटील वाहनात होती का, याचा तपास देखील पोलिस करत आहेत. जर ती वाहनात असेल तर तिच्यावर गुन्हा नोंद होईल. CCTV पाहून सिंहगड पोलिस गुन्हा नोंद करतील. .Gautami Patil : गौतमी पाटील पोलिसांच्या रडारवर का आली? नेमकं प्रकरण काय? तपासाची चक्र फिरणार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.