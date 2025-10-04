पुणे

Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या ड्रायव्हरने अमली पदार्थ सेवन केले होते का? पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवली

Gautami Patil Car Accident: Pune Police Investigate Driver Substance Use, CCTV Footage Analysis | गौतमी पाटीलच्या ड्रायव्हरच्या अमली पदार्थ सेवनाच्या संशयावर पोलिसांचा तपास
Sandip Kapde
महाराष्ट्रात कमी वेळातच चर्चेत आलेली नृत्यांगना गौतमी पाटील आता चांगल्या अडचणीत आली आहे. गौतमी पाटीलच्या मालकीच्या कारने 30 सप्टेंबरच्या पहाटे नवले पुलावर एका रिक्षाला धडक दिली होती. रिक्षा चालक सामाजी विठ्ठल मरगळे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या रिक्षेला कारने तीन पलटी मारल्या, मात्र कोणालाही त्यांना मदत केली नाही.

