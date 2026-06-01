Maval Water Crisis: मावळात टंचाईमुळे पाण्यासाठी वणवण; तहान भागविण्यासाठी जीवघेणी धडपड, ज्येष्ठांसह महिलांची कसरत

तळेगाव दाभाडे : आंदर मावळातील वडेश्वर येथील डोंगरवाडीमध्ये पाणीटंचाईने गंभीर स्वरूप धारण केले असून, ग्रामस्थांना, विशेषतः महिलांना पाण्यासाठी दररोज मोठी कसरत करावी लागत आहे. नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..गावातील विहिरी आणि अन्य जलस्रोत आटत चालल्याने महिलांना विहिरीच्या खोल तळाशी उतरून पाणी भरावे लागत आहे. एक हंडा पाणी मिळवण्यासाठीही मोठा वेळ खर्च करावा लागत असून, अनेक कुटुंबांची दिवसाची सुरुवातच पाण्याच्या शोधाने होत आहे..''गावात नळाला पाणी कधी येईल याचा नेम राहिलेला नाही. दोन-दोन, तीन-तीन दिवस पाणी मिळत नाही. पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी आणि जनावरांसाठी पाणी मिळवणे कठीण झाले आहे,'' अशी व्यथा आशा मोरमारे, अनिता हिले, सोनाबाई खाडे यांनी व्यक्त केली..उन्हाळ्याच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. महिलांना सकाळपासून पाण्यासाठी रांगा लावाव्या लागत असून, अनेकदा रिकाम्या हंड्यांसह घरी परतण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत वारंवार मागणी करूनही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. .डोंगरवाडीसाठी कायमस्वरूपी जलस्रोत उपलब्ध करून देणे, टँकरद्वारे नियमित पाणीपुरवठा करणे आणि नळपाणी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. तातडीने उपाययोजना न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे..'पाइपलाइनवरून अवजड वाहने गेल्यामुळे काही ठिकाणी पाइप दबले होते. त्यामुळे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत होता. दुरुस्तीचे काम सुरू असून लवकरच पाणीपुरवठा सुरळीत होईल.- सचिन कासार, ग्रामपंचायत अधिकारी, वडेश्वर.