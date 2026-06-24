Pune Water Cut : पुणे शहरात पाणी कपात अन तक्रारींचा पाऊस; नऊ दिवसात तब्बल १२०० तक्रारी

पुणे - महापालिकेने १५ जूनपासून २५ टक्के पाणीकपात लागू करून सम-विषम तारखांनुसार पाणीपुरवठा सुरु केला आहे. त्यानंतर गेल्या नऊ दिवसांत पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. याच्या सुमारे १२०० तक्रारी महापालिकेकडे दाखल झाल्या. त्यापैकी ७५० तक्रारी प्रलंबित असून, ४५० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत..खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या धरणांमधील एकत्रित पाणीसाठा सध्या ३.८२ टीएमसी इतका उरला आहे. हवामान विभागाने यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्याने पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..या भागांत तक्रारी अधिकनवी पेठ, नारायण पेठ, सदाशिव पेठ, सोमवार पेठ, कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे, सुतारदरा, बाणेर, खराडी, लोहगाव, वाघोली, कल्याणीनगर, वडगावशेरी, कळस आणि धानोरी या परिसरांत पाणी उशिरा येणे, कमी दाबाने येणे किंवा काही वेळा न येण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. विशेषतः लष्कर आणि एसएनडीटी जलकेंद्राच्या हद्दीतील भागांत तक्रारींचे प्रमाण जास्त असल्याचे महापालिकेने मान्य केले आहे..क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जबाबदारीपाणीपुरवठा विभागाने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही ठिकाणी वाल्व्ह ऑपरेशन, दाब नियंत्रण आणि वितरण व्यवस्थेतील तांत्रिक अडचणींमुळे नियोजित वेळापत्रक बिघडत असल्याचे सांगण्यात आले..वॉशिंग सेंटरवर कारवाई नाहीमहापालिकेने वाहन धुण्यासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यास बंदी घातली असली, तरी अनेक वॉशिंग सेंटरमध्ये नियमांचे उल्लंघन सुरू असल्याची तक्रार आहे. चालकांकडून बोअरवेलचे पाणी वापरल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात पिण्याच्या पाण्याचा वापर होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. बोअरवेलच्या पाण्यातील क्षारांमुळे वाहनांवर डाग पडतात, त्यामुळे ग्राहकही स्वच्छ पाण्याची मागणी करतात. मात्र, या प्रकरणात अद्याप मोठी दंडात्मक कारवाई झालेली नाही..'दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. वॉशिंग सेंटरमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा वापर होत आहे का, याची तपासणी सुरू असून नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.'- नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.