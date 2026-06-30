Water Cut Withdrawn : पालखी सोहळ्यानिमित्त पाणीकपात मागे; पुणे महापालिकेचा निर्णय नऊ, दहा जुलैला लागू

पुणे - संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्त शहरात ९ आणि १० जुलै रोजी लागू असलेली पाणीकपात मागे घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या दोन दिवसांत सर्व भागात पुरेसा पाणीपुरवठा केला जाईल, असे महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत जाहीर केले..पावसाने ओढ दिल्याने पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा खालावला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने १५ जूनपासून शहरात एक दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू केला आहे. मात्र, आषाढी वारीनिमित्त पंढरपूरकडे निघालेले लाखो वारकरी पुण्यात मुक्कामी येणार असल्याने पाण्याची मागणी वाढणार आहे. ही गरज लक्षात घेऊन पक्षनेत्यांच्या बैठकीत पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सभागृहनेते गणेश बिडकर, भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते..पालखी सोहळ्याच्या निमित्ताने महापालिकेतर्फे ‘सेवा वारी’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. पालखी मार्गावर मदत कक्ष, स्वागत कक्ष आणि आवश्यक नागरी सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. वारकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी महापालिकेचे सर्व विभाग समन्वयाने काम करणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.महिला वारकऱ्यांच्या सुविधेसाठी शहरातील मध्यवर्ती पेठांतील नागरिकांनी आपल्या घरातील किंवा सोसायटीतील स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून द्यावीत, असे आवाहन बिडकर यांनी केले. या उपक्रमाच्या जनजागृतीसाठी घरोघरी पत्रके वितरित केली जाणार आहेत. तसेच हॉटेल व्यावसायिक आणि इतर आस्थापनांनाही यात सहभागी करून घेतले जाईल..चित्रकला स्पर्धा अन् सामुदायिक पसायदान‘सेवा वारी’ उपक्रमाअंतर्गत ३ जुलै रोजी महापालिका व खासगी शाळांमध्ये चित्रकला स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे, तसेच दोन्ही पालख्या शहरात आल्यानंतर एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी शहरभर सामुदायिक ‘पसायदान’ कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मानस असून, त्यासाठी पालखी सोहळा प्रमुखांना पत्र दिले आहे. त्यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यानंतर हा उपक्रम राबविला जाईल, असे महापौर नागपुरे यांनी सांगितले..पूर्व पुण्यात १२ जुलैपासून दिवसाआड पाणीपुरवठाभामा-आसखेड धरणातील पाणीसाठा वेगाने कमी होत असल्याने शहराच्या पूर्वोत्तर भागातील पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा निर्णय पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी १२ जुलैपासून सुरू केली जाणार आहे. आषाढी वारीमुळे ही पाणी कपात काही दिवस लांबणीवर पडली आहे. दरम्यान, यावर प्रशासनाकडून लवकरच वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे..भामा-आसखेड धरणात सध्या केवळ २.१९ टीएमसी पाणी शिल्लक असून, धरणाने तळ गाठला आहे. जून महिना संपत आला तरी धरण क्षेत्रात पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा पुढील काही महिने पुरवण्यासाठी महापालिकेतील पक्षनेत्यांच्या सोमवारी (ता. २९) झालेल्या बैठकीत पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे येरवडा, विश्रांतवाडी, लोहगाव, कळस, धानोरी, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, विमाननगर, खराडीचा काही भाग, वडगाव शेरी, फुलेनगर आणि वाघोलीतील काही भागातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे..कपात अपरिहार्यभामा आसखेड धरणाचा पाणीसाठा कमी होत असल्याने संपूर्ण शहरात १५ जूनपासूनच दिवसाआड पुरवठा सुरू आहे. मात्र, भामा-आसखेड योजनेवर अवलंबून असलेल्या भागात गढूळ पाणी येत असल्याने या भागात पाणी कपात करण्यात आलेली नव्हती. आता धरणातील गाळाचे प्रमाण वाढल्याने आणि पाणीपातळी खालावल्याने कपात अपरिहार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.