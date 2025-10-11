Katraj News : पाण्याची टाकी झाली, रंगरंगोटी झाली पण पाणीच नाही! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून पालिकेच्या दिरंगाईबाबत तीव्र नाराजी

कात्रज - कात्रज चौकातील उड्डाणपूल व वंडरसिटी येथील पंपिंग स्टेशन कामे संथ गतीने सुरू असून कामाला गती देण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही प्रकल्पांना भेटी देऊन आवश्यक त्या सूचना केल्या..त्यांनी पालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या पंपिंग स्टेशन व पाण्याच्या टाकीच्या कामाची पाहणी करताना निर्धारित वेळेत हे काम पूर्ण झाले नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत पाण्याची टाकी झाली, रंगरंगोटी झाली पण पाणीच नसल्याचे म्हणत पालिकेच्या दिरंगाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली..यावेळी पालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पाणीपुरवठा मुख्य अभियंता नंदकुमार जगताप, राष्ट्रीय महामार्ग कार्यकारी अभियंता श्रुती नाईक, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे, माजी नगरसेवक युवराज बेलदरे, उपअभियंता धनंजय गायकवाड, दिगंबर बांगर आदीसह अधिकारी उपस्थित होते. मोठ्या कंपन्या प्रकल्प रखवडत असतील तर पालिकेला अधिकचा भुर्दंड भरावा लागतो..तसेच नागरिकांना देखील सुविधेपासून वंचित रहावे लागते. प्रकल्पांची रक्कम वाढते म्हणत कात्रज चौकातील उड्डाणपुलाच्या कामाला अडचणी बाजूला सारत गती देण्यासंदर्भात आदेश देत पालिका आयुक्तांसामोर नाराजी व्यक्त केली.पंपिंग स्टेशन व पाण्याची टाकी साठी आवश्यक असणाऱ्या विद्युत पुरवठा करण्यासाठी महावितरण विभागाला जागा पालिकेने अद्याप दिली नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडत आहे. जागा उपलब्ध झाल्यास ३३ केव्ही ची सबस्टेशन डीपी बसवून प्रकल्प सुरू होईल..मात्र, पुण्यधाम कोंढवा ते कात्रज विद्युत लाईन टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाहतूक विभागाची परवानगी मिळाली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत नाराजी व्यक्त करत पवार यांनी सात दिवसात कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या..सबस्टेशन प्रश्न निकालीआंबेगावातील विजप्रश्नासंदर्भात पवार यांनी महावितरण मुख्य अभियंता यांना फोन करून २२ बाय ११ सबस्टेशन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या. त्यावेळी जागा उपलब्ध करुन द्यावी असे महावितरणकडून सांगितल्यावर पवारांनी समोर असलेल्या आयुक्तांना आयुक्त साहेब जागा देताय ना?.असे विचारल्यानंतर त्यावेळी आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी एका आठवड्यात सहा गुंठे जागा देतो असे सांगितले. त्यावर पवार यांनी तात्काळ प्रस्ताव पाठवा मी मंजूर करून देतो. म्हणजे, पंपिंग स्टेशन आणि कात्रज-आंबेगवाचा विजेचा प्रश्न पण मिटेल असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.