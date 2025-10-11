पुणे

Katraj News : पाण्याची टाकी झाली, रंगरंगोटी झाली पण पाणीच नाही! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून पालिकेच्या दिरंगाईबाबत तीव्र नाराजी

कात्रज चौकातील उड्डाणपूल व वंडरसिटी येथील पंपिंग स्टेशन कामे संथ गतीने सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
कात्रज - कात्रज चौकातील उड्डाणपूल व वंडरसिटी येथील पंपिंग स्टेशन कामे संथ गतीने सुरू असून कामाला गती देण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही प्रकल्पांना भेटी देऊन आवश्यक त्या सूचना केल्या.

