पुणे

Pune Financial Fraud : 'वेल्थ प्लॅनेट' घोटाळ्यात तीन अधिकारी दोषी; गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन वर्षे सक्तमजुरी!

Wealth Planet Fraud : उच्च परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या ‘वेल्थ प्लॅनेट’ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि दंड ठोठावला आहे.
Three Wealth Planet Officials Convicted for Investor Fraud

Three Wealth Planet Officials Convicted for Investor Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कंपनीत गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवत ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहार करून त्यांचा विश्वासघात केल्याप्रकरणी 'वेल्थ प्लॅनेट कंपनी'च्या तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपये दंडांची शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. आर. शेट्टी यांनी हा निकाल दिला.

Loading content, please wait...
pune
crime
scam
finance company
Fraud case news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com