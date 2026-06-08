Lonavala Traffic: सुट्टीच्या शेवटच्या विकेंडचा फटका; लोणावळ्यात वाहतूक कोंडीचा कहर, पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावर अडथळा

लोणावळा : उन्हाळी सुट्ट्यांचा शेवटचा वीकेंड असल्याने कार्ला फाटा, एकवीरा देवी मंदिर आणि कार्ला लेणी परिसरात रविवारी (ता. ७) पर्यटक व भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली. परिणामी, कार्ला फाटा ते मळवली दरम्यानच्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. त्यामुळे पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांनाही मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.एकवीरा देवीचे दर्शन घेण्यासाठी तसेच कार्ला लेणी पाहण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक दाखल झाले होते. त्यामुळे पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावरील वाहतुकीवर ताण वाढला. वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला. अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..कार्ला फाटा ते मळवली मार्गावरील रस्त्याचे काम सुरू असल्याने वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण वाढला. काही ठिकाणी वाहने संथ गतीने सरकत असल्याने कोंडी आणखी वाढली. परिणामी, स्थानिक नागरिक, कामानिमित्त प्रवास करणारे तसेच पर्यटकांना बराच वेळ वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागले..वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न करण्यात येत असले तरी वाढती गर्दी आणि सुरू असलेली रस्त्याची कामे यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणणे आव्हानात्मक ठरत आहे. सुट्टीच्या दिवशी अतिरिक्त वाहतूक नियोजन, पुरेशी वाहनतळ व्यवस्था आणि रस्त्याची कामे लवकर पूर्ण करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.लोणावळ्यातही रांगालोणावळा शहरातही वाहतूक कोंडीचे चित्र पाहायला मिळाले. महामार्गावरील मॅप्रो गार्डन, अपोलो गॅरेज ते कैलास पर्वत हॉटेल या परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.