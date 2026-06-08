पुणे

Lonavala Traffic: सुट्टीच्या शेवटच्या विकेंडचा फटका; लोणावळ्यात वाहतूक कोंडीचा कहर, पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावर अडथळा

Holiday weekend traffic chaos in Lonavala affecting commuters and tourists: कार्ला फाटा ते मळवलीदरम्यान रस्त्याचे काम, वाढलेली पर्यटकांची गर्दी आणि अपुऱ्या नियोजनामुळे जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर दिवसभर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, स्थानिकांसह प्रवाशांचे हाल
Holiday weekend traffic chaos in Lonavala affecting commuters and tourists

Holiday weekend traffic chaos in Lonavala affecting commuters and tourists

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा : उन्हाळी सुट्ट्यांचा शेवटचा वीकेंड असल्याने कार्ला फाटा, एकवीरा देवी मंदिर आणि कार्ला लेणी परिसरात रविवारी (ता. ७) पर्यटक व भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली. परिणामी, कार्ला फाटा ते मळवली दरम्यानच्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. त्यामुळे पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांनाही मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

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