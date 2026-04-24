Western Ghats Biodiversity: पश्चिम घाटात ओडोनाटाच्या १४३ प्रजातींची नोंद; जैवविविधतेत ३५% घट चिंताजनक, दोन वर्षांच्या सर्वेक्षणाचा धक्कादायक निष्कर्ष!

Impact of biodiversity loss in Western Ghats ecosystem: पश्चिम घाटातील गोड्या पाण्याच्या अधिवासांवर वाढत्या मानवी हस्तक्षेपाचा गंभीर परिणाम; ओडोनाटा प्रजातींतील ३५ टक्के घट परिसंस्थेतील खोलवरच्या तणावाची इशारा घंटा
Ecological Warning: Odonata Diversity Shrinks Despite 143 Species Recorded

पश्चिम घाटात करण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणातून या प्रदेशातील जैवविविधतेबाबत चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे. संशोधकांना या काळात ऐतिहासिक नोंदींनुसार असलेल्या एकूण ड्रॅगनफ्लाय (चतुर) आणि डॅमसेल्फ्लाय (टाचणी) प्रजातींपैकी फक्त ६५ टक्‍के प्रजातींचे दस्तऐवजीकरण करता आले. म्‍हणजे, पर्यावरणीय दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या कीटकांच्या ज्ञात विविधतेमध्ये जवळपास ३५ टक्‍के घट झाल्याचे दिसून येत आहे.

